Regina impulsa un programa para contratar jóvenes profesionales y radicar el talento local

En una medida que busca fortalecer el arraigo y promover oportunidades laborales, el Concejo Deliberante de Regina aprobó una ordenanza para fomentar la inserción laboral de jóvenes profesionales locales. La iniciativa apunta a tender un puente entre la formación académica y el empleo formal dentro del ámbito municipal.

El objetivo central, según el texto, es “promover la inserción laboral de jóvenes profesionales formados en universidades nacionales y en institutos de estudios superiores reconocidos en la provincia de Río Negro”, que tengan vínculo con la ciudad por nacimiento, residencia o formación. La norma destaca que el municipio “debe asumir un rol activo en la creación de oportunidades equitativas”.

El programa permitirá que el Ejecutivo municipal contrate hasta 10 profesionales por año, por un período máximo de 12 meses. Los contratos serán de duración determinada y “no renovables bajo esta norma”, lo que busca evitar la precarización laboral y garantizar experiencias formativas con principio y fin claros.

La ordenanza fija un máximo de diez contrataciones por ejercicio financiero, con partidas específicas en el presupuesto municipal.

En cuanto a la remuneración, se establecieron dos categorías salariales dentro del régimen municipal: la categoría 22 para carreras universitarias de cuatro años o más, y la categoría 19 para títulos terciarios de menor duración. Ambas incluyen los adicionales previstos por la normativa vigente.

La medida también dispone incompatibilidades con otras relaciones laborales en organismos nacionales, provinciales o municipales, o en empresas con participación estatal.

El texto aclara que el municipio no estará obligado a realizar contrataciones, sino que podrá hacerlo en función de los cupos disponibles y de la adecuación del perfil profesional a las necesidades concretas de gestión.

El procedimiento de selección priorizará la idoneidad técnica y la adecuación del postulante a los requerimientos institucionales. La convocatoria se realizará mediante canales oficiales para asegurar transparencia e igualdad de oportunidades.

Finalmente, la ordenanza dispone que el Ejecutivo dé amplia difusión a la promulgación y a cada convocatoria, garantizando un «proceso abierto y accesible para todos los interesados».