Victoria Villarruel desafía a Milei y lanza un plan de salvataje para empleados del Senado

Villarruel lanzó un plan para que empleados del Senado cancelen sus deudas con adelantos de sueldo a tasa cero. Foto: Senado.-

La vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un programa de asistencia financiera destinado a empleados del Senado de la Nación que mantienen deudas con entidades bancarias, billeteras virtuales y otros proveedores de crédito. La medida establece un mecanismo de adelantos de sueldo a tasa cero para cancelar de manera total las obligaciones financieras.

La iniciativa fue formalizada mediante un decreto que creó el denominado Adelanto Excepcional de Haberes. El beneficio está dirigido al personal de planta permanente y de planta temporaria, siempre que este último cuente con al menos un año de antigüedad.

El régimen establece que el dinero deberá utilizarse exclusivamente para cancelar la totalidad de las deudas financieras registradas al 1 de octubre de 2026. No contempla créditos hipotecarios ni prendarios, ni otras obligaciones que cuenten con garantía real.

Quiénes pueden acceder al adelanto de sueldo del Senado

Podrán solicitar la asistencia los trabajadores de planta permanente y temporaria que cumplan con los requisitos establecidos.

Quedarán excluidos los agentes que tengan presentada su renuncia, estén alcanzados por sumarios administrativos disciplinarios o se encuentren en trámite de jubilación ordinaria.

Las deudas que podrán incluirse son aquellas contraídas con:

Sindicatos como APL, ATE y UPCN.

Bancos públicos o privados.

Billeteras virtuales.

Proveedores no financieros de crédito.

El monto máximo del adelanto será equivalente a tres haberes netos, calculados sobre la liquidación correspondiente a octubre de 2026. El beneficio no tendrá intereses ni gastos administrativos.

En caso de que el importe otorgado no alcance para cubrir la totalidad de la deuda, el empleado deberá aportar la diferencia necesaria para completar la cancelación.

En cuántas cuotas se devuelve el dinero

La devolución se realizará mediante descuentos automáticos sobre los salarios mensuales. El esquema de reintegro dependerá del monto solicitado:

Tres haberes: hasta nueve cuotas mensuales.

hasta nueve cuotas mensuales. Dos haberes: hasta seis cuotas mensuales.

hasta seis cuotas mensuales. Un haber: hasta tres cuotas mensuales.

Según las condiciones del programa, los descuentos no afectarán el aguinaldo ni los bonos extraordinarios.

Cuál es la fecha límite para solicitar el beneficio

Los trabajadores interesados tendrán tiempo de presentar la solicitud hasta el 20 de noviembre de 2026.

Una vez recibido el dinero, cada agente contará con 15 días corridos para entregar la constancia que acredite la cancelación definitiva de la deuda.

Si no presenta esa documentación dentro del plazo establecido, tendrá otras 72 horas para devolver la totalidad del importe recibido.

El programa será financiado con recursos del Fondo Especial de Reserva del Senado y, según lo dispuesto, no implicará un incremento del presupuesto del organismo.