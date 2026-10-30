El Gobierno de Javier Milei rechazó que Brasil haya pedido explicaciones por Flavio Bolsonaro

La versión de una convocatoria formal de la diplomacia brasileña hacia la delegación argentina, que fue informada recientemente por La Nación, sumó recientemente una desmentida rotunda desde la Casa Rosada.

A través de un mensaje público, el canciller Pablo Quirno rechazó que las autoridades del Palacio Itamaraty hayan solicitado información o explicaciones a la encargada de negocios en Brasilia, María Emilia Cortés, respecto del paso por el país del senador Flavio Bolsonaro.

Con este pronunciamiento, el Palacio San Martín buscó frenar la escalada informativa surgida en Brasil, marcando un límite estricto a las versiones sobre la relación bilateral.

El cruce diplomático por el paso del legislador Flavio Bolsonaro y la respuesta de Cancillería

El disparador del cruce fue la difusión de informes periodísticos en Brasilia que daban cuenta de un encuentro formal entre el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento de Mercosur de la cancillería de Brasil, y la encargada de negocios argentina, María Emilia Cortés.

Según esas versiones, que citó La Nación y otros medios nacionales en una publicación, el diplomático brasileño habría solicitado aclaraciones sobre las circunstancias en las que Flavio Bolsonaro cruzó la frontera por Misiones y tomó un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.

Frente a esa información, el canciller Pablo Quirno descalificó de plano la reconstrucción de los hechos. «FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones«, sentenció el funcionario argentino en la red social X.

FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones. “….desde que Milei retiró el Embajador.”: Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente). October 30, 2026

Al mismo tiempo, Quirno rechazó las versiones que atribuían a la gestión del presidente Javier Milei la decisión de rebajar la categoría diplomática entre ambos países, al señalar: «Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro«. En ese sentido, el ministro reclamó no guiarse por «una sola fuente (e interesada claramente)«.

Por su parte, desde la sede de Itamaraty evitaron comentarios oficiales abiertos, aunque voceros diplomáticos dejaron trascender que la citación de la diplomática argentina respondió a un «procedimiento de rigor» ante un hecho de alto impacto político regional.

Salida de Flavio Bolsonaro de Brasil: interrogantes legales en Misiones y la investigación en curso

El derrotero del senador Flavio Bolsonaro por territorio argentino involucró un rápido trayecto terrestre y aéreo, en la provincia de Misiones.

De acuerdo con los registros de Migraciones, el legislador ingresó a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves y, menos de dos horas después, abordó una aeronave particular en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino al exterior.

La maniobra generó controversia en Brasil, ya que el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, había dispuesto la retención de su documentación y la prohibición de salir del país.

En el plano local, la justicia argentina tomó intervención a través de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa para determinar las condiciones del tránsito del dirigente brasileño, mientras que en el fuero de Puerto Iguazú no se formularon imputaciones iniciales de carácter penal.