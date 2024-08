Video | Estafa con planes sociales en Neuquén: sorpresivo cambio de estrategia de Soiza

Después de más de un año y un mes con prisión preventiva, y con tres derrotas sucesivas en otros tantos intentos por recuperar la libertad por haber cumplido 70 años, el exdirector de Planes Sociales de Neuquén, Ricardo Nicolás Soiza, decidió volver a las fuentes. Se mostró en un video con su primer abogado defensor, Alfredo Cury, con quien había roto relaciones justamente el día que lo metieron preso.

El acercamiento de Cury y Soiza comenzó hace tres meses, como reveló Diario RÍO NEGRO. El abogado, que está imputado en la causa Planes Sociales pero en libertad, pidió autorización para visitar a su antiguo cliente en su lugar de detención.

En aquella oportunidad le dijeron que nada le impedía hacerlo siempre que Soiza aceptara recibirlo. El defensor Esteban Sampayo tampoco se opuso. Cury, que también está imputado como miembro de la asociación ilícita pero en libertad, brindó razones confusas por las cuales quería ver al exdirector de Planes.

Cuando se encontraron, Cury le propuso a Soiza volver a ser su codefensor. Al parecer estuvieron conversando todo este tiempo las condiciones, y ayer martes el abogado le hizo saber a este medio que el jueves presentará un escrito para asumir formalmente.

Dijo que su intención es que Sampayo continúe formando parte del equipo. Sampayo por su parte no confirmó ni desmintió.

Planes sociales: el video en las redes

En las redes comenzó a circular un video en el que aparecen Soiza y Cury. El único que habla es el detenido, y se queja porque «después de 13 audiencias no he logrado nada». Las últimas tres fueron para pedir su libertad porque cumplió 70 años, y cosechó rechazos en todas las instancias.

Añade que «tengo una enfermedad terminal, no tengo muchos años hacia adelante, porque en cualquier momento puedo caer abruptamente».

Y luego afirma: «me siento abandonado. Me abandonó mi partido (en alusión al MPN), me abandonó mucha gente que me dijo quedate tranquilo que vos no tenés nada que ver en esto y sí, tengo que ver, porque la fiscalía ya me condenó sin juicio».

Planes sociales: apellidos sin nombres

Luego arrojó una serie de nombres en el vacío: «Acá hay otras personas que son responsables también en todo esto, que tienen que ver con Figueroa, con Gaitán, con Gerez, con Alejo».

Serían referencias al gobernador Rolando Figueroa, al fiscal de Estado Raúl Gaitán, al fiscal general José Gerez y al fiscal de Estado adjunto Alejo Bolan Reina.

«Han armado este cuarteto para involucrar y derivar la investigación hacia otro lado y yo estoy acá detenido. Estoy mal, psicológicamente trato de mantenerme bien pero no estoy bien. Y los que se tienen que investigar no se están investigando, se deriva la investigación hacia otro lado», concluye.

No aportó ninguna prueba sobre la manera en que lo habrían hecho. Soiza siempre mantuvo silencio amparado en que no sabe nada y no tiene nada para aportar.