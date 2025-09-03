Video | Incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: piñas, corridas y piedrazos en el cierre de campaña

En un tenso clima, Javier Milei cierra la campaña electoral bonaerense con un acto en Moreno. Tras los incidentes registrados en Lomas de Zamora y Corrientes, el presidente afirmó que el kirchnerismo quiere intentar matarlo. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó por las condiciones de seguridad y advirtió por la integridad del jefe de Estado. Antes de la llegada del referente libertario, hubo corridas, piñas y hasta piedrazos.

AHORA | Tensión e incidentes en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. pic.twitter.com/TTEmRjh0ba — TN – Todo Noticias (@todonoticias) September 3, 2025

Según informó Noticias Argentinas, se produjeron breves pero intensos incidentes entre manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento.

Los disturbios ocurrieron poco antes de las 19, en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en inmediaciones del Club Villa Ángela.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes identificados con el kirchnerismo, que se habían congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas «Milei es muerte» y «Fuera Milei».

Durante los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo «una botella y algunas piedras», lo que obligó a las tropas de Gendarmería a movilizarse para restablecer el orden.

En medio del caos, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un joven, a quien «redujeron en el suelo» antes de detenerlo.

Por otra parte, también hubo peleas entre particulares, las cuales no escalaron a mayores y tampoco trascendieron los motivos del conflicto.

Acto de Milei en Moreno: hubo incidentes entre manifestantes afuera del club donde hablará el Presidente https://t.co/Va447eeAEZ pic.twitter.com/nahlxrdXKZ — infobae (@infobae) September 3, 2025

Encapuchados en el acto de Javier Milei en Moreno

Por otra parte, Clarín informó que a medida que ingresaban los militantes libertarios al predio, hubo más enfrentamientos con insultos, gritos y lanzamiento de botellas y huevos.

Tras la llegada del presidente, un grupo de manifestantes opositores se movió unos 100 metros y lanzó piedras contra gente encapuchada, al grito de «fuera los infiltrados».

⚠️Tensión por el cierre de campaña de Milei en Moreno: llega gente encapuchada al predio



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/YXdMkacuv3 — C5N (@C5N) September 3, 2025

A pesar de la tensión, en principio no se habían reportado heridos de gravedad. Sin embargo, segundos antes de que arranque el discurso del presidente, las cámaras de televisión captaron la imagen de un cronista del canal América siendo atendido tras una agresión.

En contacto con C5N, el agredido se identificó como Cristian Mercatante, periodista de América, y comentó que fue agredido con un botellazo cuando estaba entrevistando a los encapuchados.