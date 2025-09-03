Habla Javier Milei en el cierre de campaña en Moreno: «Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei»

Javier Milei apoyó a Karina Milei en su discurso en Moreno. (Captura de pantalla).

En medio de la gente, irrumpió el presidente Javier Milei para el cierre de campaña en Moreno. «Más linda va a estar (en referencia a la ciudad) si la pintamos de violeta», así inició su discurso. «¿A ustedes le parece que tiene miedo la casta?», preguntó al publico y, entre cánticos, le respondieron: «La casta tiene miedo». Luego dio una enérgica señal de apoyo a su hermana: «Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei».

En medio del escándalos por la filtración de audios vinculados a la secretaria general de la presidencia y las presuntas coimas en Discapacidad, el mandatario dejó claro que su hermana sigue siendo su mano derecha y apuntó contra el kirchnerismo.

«Basura inmunda socialista. Iniciaron una campaña de desprestigio», sostuvo y continuó: «Es un ataque a los buenos valores. Hacen estas operaciones de una forma muy grosera».

Tensión en Moreno por el acto de Javier Milei: denuncian el ingreso de «encapuchados» y un detenido

Las cámaras de TN y C5N se encuentran en el lugar. «Esta gente no es de acá», comentó un vecino. «Es una provocación que venga», comentó otro.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, pidió a los vecinos que no asistieran al acto debido a su preocupación por «la integridad de las familias».

En las imágenes se observa a un grupo de personas encapuchadas ingresando al predio. Desde C5N aseguraron que la Policía Federal, que custodian el lugar, no los revisó.

Ambos canales de televisión informaron que se registraron incidentes en la previa a la llegada del presidente. Señalaron que militantes libertarios y simpatizantes con el kirchnerismo comenzaron a tirarse piedras entre sí.

Medios de Buenos Aires indicaron que Milei ya llegó a Moreno. La Nación aseguró que se llevaron a una persona detenida por los incidentes.