Javier Milei defendió a Karina, plantó presencia en Moreno y llamó a la gente «a votar»

En medio de un clima de tensión por la seguridad, el presidente, Javier Milei, cerró esta noche la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en la localidad de Moreno, marcó la clara intención del oficialismo nacional de plantar presencia en uno de los bastiones del peronismo.

Milei habló en un lugar de estructura precaria en medio de una barriada con marcadas necesidades. Su discurso se concentró en responsabilizar al gobernador, Axel Kicillof, y al kirchnerismo por la situación en la que se vive en esa zona.

Para fortalecer la imagen del oficialismo en un reducto que domina la oposición, el jefe de Estado estuvo acompañado por buena parte de su gabinete, que llegaron a Moreno tras salir en caravana desde la Casa de Gobierno.

Javier Milei defendió «al jefe», su hermana Karina, por las presuntas coimas en Discapacidad

Milei inició su discurso repudiando las últimas denuncias sobre corrupción contra su hermana Karina Milei. Afirmó que es una “maniobra de la casta que no quiere perder poder”.

El presidente enfatizó que estas operaciones resultan consecuencia del estado en el que está la provincia y afirmó: “El domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.

“Tenemos enfrente a lo peor de la política que recurre a la violencia para frenar las ideas de la libertad”, afirmó el jefe de Estado.

Javier Milei anticipó un «empate técnico» en las elecciones 2025 en Buenos Aires

Milei pidió que la gente vaya a votar: “Hoy todas las encuestas coinciden en que estamos en empate técnico y un par de votos definirán la elección”.

La presencia de Milei estuvo envuelta por una fuerte polémica sobre cómo asegurar la integridad del presidente en un barrio del interior del conurbano bonaerense, donde las condiciones urbanísticas no ofrecían las condiciones mínimas para su presencia.

Javier Milei apoyó a Karina Milei en su discurso en Moreno. (Captura de pantalla).

El lugar elegido fue el Club Villa Angela de Villa Trujui, un predio que utiliza la gente del barrio para recreación, que se vio anegado por las últimas lluvias. Por el estado de las calles de tierra aledañas no ofrecía una vía de escape adecuada para el presidente en caso de ser necesario.

El ministro de seguridad de Buenos Aires le envió una nota a Casa Militar –responsable de la seguridad presidencial- sugiriendo suspender el acto porque no estaban dadas las condiciones en el lugar, pero también dejó trascender el malestar de la gente de la zona hacia su gobierno.

Pese al complicado panorama, Milei y su entorno decidieron avanzar y denunciaron que el gobierno bonaerense tenía la intención de liberar la zona para favorecer incidentes. Kicillof contestó que el acto era una provocación y era responsable ante incidentes.

Horas antes del acto, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández –de íntima relación con Cristina Kirchner- intentó tomar distancia de una posible confrontación. Mediante un mensaje en redes sociales dejó un consejo para los vecinos: “Hoy no es un día para manifestarse. Ni aunque a ustedes les parezca de manera inocente que van a estar con carteles en las inmediaciones del lugar les pido encarecidamente que hoy no lo hagan, no estén en los alrededores».

Incidentes por el cierre de campaña en Moreno encabezado por Javier Milei

Finalmente, se montó un amplio operativo que incluyó a la Gendarmería y fuerzas especiales que saturaron con su presencia los alrededores del lugar.

La seguridad de Javier Milei para el cierre de campaña en Moreno. (Foro: Infobae, Jaime Olivos)

La concentración de simpatizantes de La Libertad Avanza se inició desde las primeras horas de la tarde. Llamó la atención la presencia de algunas personas que llegaron ataviadas en camperones con capuchas que les cubrían parcialmente los rostros y se ubicaron en lugares estratégicos.

Pese a los pedidos de dirigentes peronistas, pequeños grupos de vecinos identificados con el kirchnerismo se reunieron en esquinas cercanas con expresiones de repudio y hubo algunos conatos de agresión que derivaron en un detenido.

Incidentes en Moreno en la previa al discurso de Javier Milei. (Foto: Capturas TN).

La seguridad del presidente en la provincia de Buenos Aires estuvo en el centro de la escena desde el inicio de la campaña. Hubo cruces entre militantes en Junín y luego se produjo la pedrada en La Matanza que obligó a una evacuación de emergencia. A eso se sumaron los disturbios en la caminata que realizaron Martín Menem y Karina Milei, en la previa a la elección en Corrientes.

De Moreno a Estados Unidos: la agenda de Javier Milei

Inmediatamente después del acto, el presidente partió hacia Olivos y de allí hacia Aeroparque donde abordó un avión con destino a Los Angeles, Estados Unidos, para reunirse con empresarios de diferentes rubros.

Los encuentros fueron organizados por Michael Milken, director del Milken Institute, con quien Milei mantiene una estrecha relación.

El presidente viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en lo que representa un fuerte respaldo a su gestión en medio de las turbulencias financieras y cambiaras.

En esta ocasión no estará presente el Canciller, Gerardo Werthein, ni tampoco la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El jefe de Estado tenía previsto el viernes volar a Las Vegas para participar de una función de teatro donde la figura es su expareja, Fátima Flórez, pero finalmente esa visita fue cancelada.