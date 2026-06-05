La ciencia de Bariloche se destaca: nueve investigadores ingresaron a un prestigioso ranking internacional

En la quinta edición de la clasificación de los mejores científicos del mundo por disciplina 2026, elaborada por el portal Research.com, nueve investigadores y docentes del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) fueron reconocidos entre los más destacados de Argentina en áreas clave como Ecología y Evolución, Ciencias del Ambiente, Ciencia Animal y Veterinaria, y Ciencias Sociales y Humanas.

Esta clasificación internacional, una de las más consultadas por la comunidad científica, evalúa la producción académica, los premios y los logros de cada investigador en su campo. El reconocimiento a los docentes e investigadores del CRUB (que depende de la Universidad Nacional del Comahue) y del Conicet reafirma la excelencia académica y el impacto de la ciencia desarrollada en la Patagonia.

Entre los nombres que integran el ranking se encuentran referentes de trayectoria consolidada: en Ecología y Evolución, figuran Marcelo Aizen (3o), Thomas Kitzberger (6°), Juan Manuel Morales (12°), Sergio Lambertucci (16°), Andrea Premoli (30°), Juan Corley (36°) y Beatriz Modenutti (40°).

En Ciencias del Ambiente, se destacan Ana Ladio (2°) y Esteban Balseiro (13°); en Ciencia Animal y Veterinaria, Sergio Lambertucci (4°) y en Ciencias Sociales y Humanas, Ana Ladio ocupa el primer lugar a nivel nacional.

«Cada uno de estos investigadores representa una línea de trabajo que combina rigor científico, compromiso ambiental y formación de nuevas generaciones», destacaron desde la Universidad Nacional del Comahue.

Aizen, profesor del Departamento de Ecología y referente mundial en el estudio de la polinización, lidera investigaciones sobre las relaciones planta-polinizador y la crisis global de la polinización. Kitzberger, especialista en ecología forestal, dirige proyectos sobre restauración de paisajes afectados por el fuego y el cambio climático. Corley, director del Doctorado en Biología, trabaja en estrategias de control biológico de plagas forestales.

Por su parte, Lambertucci investiga la conservación de aves rapaces y la percepción de la biodiversidad frente al cambio global; Ladio desarrolla estudios pioneros en etnobiología y conservación biocultural; Modenutti y Balseiro profundizan en la ecología de ambientes acuáticos andino-patagónicos; Premoli aporta desde la genética ecológica y la conservación genómica y Morales se destaca por su trabajo en modelos estadísticos aplicados a la dinámica poblacional y ecológica.

«El reconocimiento internacional a estos científicos CRUB y del Conicet no solo celebra trayectorias individuales sino también el valor de la investigación pública y regional. La Universidad Nacional del Comahue demuestra que la ciencia patagónica tiene impacto global, con aportes que fortalecen la gestión ambiental, la conservación de ecosistemas y la formación de recursos humanos altamente calificados», indicaron.