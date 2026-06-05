La ciencia de Bariloche se destaca: nueve investigadores ingresaron a un prestigioso ranking internacional
La clasificación de los mejores científicos del mundo por disciplina es elaborada por el portal Research.com que evalúa la producción académica, los premios y los logros de cada investigador en su campo.
En la quinta edición de la clasificación de los mejores científicos del mundo por disciplina 2026, elaborada por el portal Research.com, nueve investigadores y docentes del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) fueron reconocidos entre los más destacados de Argentina en áreas clave como Ecología y Evolución, Ciencias del Ambiente, Ciencia Animal y Veterinaria, y Ciencias Sociales y Humanas.
Esta clasificación internacional, una de las más consultadas por la comunidad científica, evalúa la producción académica, los premios y los logros de cada investigador en su campo. El reconocimiento a los docentes e investigadores del CRUB (que depende de la Universidad Nacional del Comahue) y del Conicet reafirma la excelencia académica y el impacto de la ciencia desarrollada en la Patagonia.
Entre los nombres que integran el ranking se encuentran referentes de trayectoria consolidada: en Ecología y Evolución, figuran Marcelo Aizen (3o), Thomas Kitzberger (6°), Juan Manuel Morales (12°), Sergio Lambertucci (16°), Andrea Premoli (30°), Juan Corley (36°) y Beatriz Modenutti (40°).
En Ciencias del Ambiente, se destacan Ana Ladio (2°) y Esteban Balseiro (13°); en Ciencia Animal y Veterinaria, Sergio Lambertucci (4°) y en Ciencias Sociales y Humanas, Ana Ladio ocupa el primer lugar a nivel nacional.
«Cada uno de estos investigadores representa una línea de trabajo que combina rigor científico, compromiso ambiental y formación de nuevas generaciones», destacaron desde la Universidad Nacional del Comahue.
Aizen, profesor del Departamento de Ecología y referente mundial en el estudio de la polinización, lidera investigaciones sobre las relaciones planta-polinizador y la crisis global de la polinización. Kitzberger, especialista en ecología forestal, dirige proyectos sobre restauración de paisajes afectados por el fuego y el cambio climático. Corley, director del Doctorado en Biología, trabaja en estrategias de control biológico de plagas forestales.
Por su parte, Lambertucci investiga la conservación de aves rapaces y la percepción de la biodiversidad frente al cambio global; Ladio desarrolla estudios pioneros en etnobiología y conservación biocultural; Modenutti y Balseiro profundizan en la ecología de ambientes acuáticos andino-patagónicos; Premoli aporta desde la genética ecológica y la conservación genómica y Morales se destaca por su trabajo en modelos estadísticos aplicados a la dinámica poblacional y ecológica.
«El reconocimiento internacional a estos científicos CRUB y del Conicet no solo celebra trayectorias individuales sino también el valor de la investigación pública y regional. La Universidad Nacional del Comahue demuestra que la ciencia patagónica tiene impacto global, con aportes que fortalecen la gestión ambiental, la conservación de ecosistemas y la formación de recursos humanos altamente calificados», indicaron.
Comentarios