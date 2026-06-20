VIDEO | Las imágenes de Jésica Cirio con miles de dólares quedaron incorporados a una investigación judicial

Se difundieron los videos donde Cirio muestra los lugares en los que se encontraban los dólares.

En las últimas horas se difundieron videos en los que la conductora Jésica Cirio aparece en un vestidor junto a varios fajos de dólares. El material fue incorporado a la causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Las grabaciones fueron publicadas por el periodista Diego Cabot en el diario La Nación. Según la información difundida, las imágenes corresponderían al año 2023 y habrían sido registradas en la vivienda que el entonces matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

En los videos se observan numerosos fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente, organizados en cajones y estantes de un vestidor masculino. De acuerdo con la publicación, el material habría sido filmado por la propia Cirio y su imagen se reflejaría en uno de los espejos del ambiente.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde.



Con su voz en off cuenta todo.



“Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S — Jonatan Viale (@JonatanViale) June 20, 2026

El contexto de la investigación

La difusión de las imágenes se produce en el marco de una causa que avanzó sobre el patrimonio de Insaurralde, Cirio y la modelo Sofía Clerici. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de los tres involucrados mientras continúa la investigación.

La vivienda donde habrían sido registradas las escenas era una propiedad de grandes dimensiones ubicada en Fincas de San Vicente. Contaba con varias habitaciones, gimnasio, pileta, cancha de fútbol, quincho, paneles solares y dos cocheras cubiertas. El dormitorio principal ocupaba la planta alta y disponía de vestidores independientes para cada integrante de la pareja.

Insaurralde y Cirio contrajeron matrimonio en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022 y el divorcio quedó formalizado en julio de 2023.

Aparecieron los videos de Cirio con toda la guita de Insaurralde ☠️☠️ pic.twitter.com/jfxnaSZWHq — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) June 20, 2026

El origen del expediente

La investigación judicial se inició en octubre de 2023, luego de que se hicieran públicas las fotografías del viaje que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici a bordo del yate «Bandido».

Según la acusación fiscal, aquel viaje tuvo un costo superior a los 41.000 euros y 8.000 dólares. Las imágenes mostraban a la pareja disfrutando de una embarcación de lujo, consumiendo champagne y exhibiendo artículos de marcas exclusivas.

A partir de entonces, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del exfuncionario y detectó una serie de bienes y gastos que, según la fiscalía, no podrían justificarse con sus ingresos declarados como funcionario público.

Entre ellos figuran la construcción de una vivienda de más de 840 metros cuadrados en Fincas de San Vicente, la adquisición de propiedades en Lomas de Zamora, vehículos de alta gama, movimientos bancarios millonarios y decenas de viajes al exterior.

La defensa de Cirio

Desde el estudio jurídico que representa a Jésica Cirio aseguraron que la conductora viene siendo víctima de extorsiones vinculadas a ese material desde hace más de un año y medio.

Según explicaron, personas que tuvieron acceso a los videos le advirtieron que podían perjudicarla públicamente con su difusión, motivo por el cual presentó una denuncia ante la Justicia y dejó constancia de la situación mediante un acta notarial.

Además, los abogados sostuvieron que el dinero que aparece en las imágenes podría corresponder a fondos propios de la modelo y conductora, respaldados por sus declaraciones impositivas y por los ingresos obtenidos durante su carrera profesional.

En ese sentido, recordaron que en el expediente ya quedó acreditado que, al momento de la separación, Cirio entregó a Insaurralde aproximadamente 250.000 dólares, una circunstancia que, según la defensa, podría respaldar la existencia de dinero en efectivo de su propiedad.

Un caso que sigue generando repercusiones

La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia intenta determinar el origen de los fondos y la evolución patrimonial de los involucrados.

Tras su divorcio de Insaurralde, Cirio volvió a ocupar el centro de la escena pública en mayo de 2024, cuando contrajo matrimonio con el empresario Elías Piccirillo en una ceremonia realizada en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

La difusión de estas nuevas imágenes vuelve a poner el foco sobre uno de los expedientes de presunta corrupción y lavado de activos que mayor repercusión política y mediática tuvo en los últimos años.