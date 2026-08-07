Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue imputado formalmente por abuso sexual

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal, luego de la denuncia presentada por su prima quien aseguró que el episodio habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.

La causa avanzó luego de que los testimonios de la joven tomaran estado público. La denunciante es actualmente mayor de edad y cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué.

La investigación continuará con pericias psicológicas

Debido al tiempo transcurrido desde el presunto hecho, la investigación se centrará en el relato de la denunciante, los testimonios de personas de su entorno familiar y los resultados de las pericias psicológicas que se realizarán a ambas partes.

Según la información difundida sobre el expediente, el paso de los años dificulta la realización de pericias físicas vinculadas directamente con el supuesto episodio, ocurrido hace aproximadamente siete años.

La joven relató que Medina solía quedarse a dormir en su casa debido al vínculo familiar y que, en una de esas ocasiones, se habría producido la situación que denunció.

“Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo. Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza, donde miraba la televisión, cuando él vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo”, sostuvo.

También afirmó que posteriormente el ex participante se presentó en su vivienda junto con su padre y que se habría planteado que ella intentaba mantener una relación con él. La joven rechazó esa versión.

La respuesta de Thiago Medina

Medina negó públicamente las acusaciones y aseguró que se pondría a disposición de la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

Anteriormente, a través de una periodista que difundió su postura, el ex Gran Hermano había rechazado las acusaciones y cuestionado a la denunciante.

Ahora, con la imputación formal, la causa continuará con las medidas de prueba dispuestas por la Justicia para determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades penales.