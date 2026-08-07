El dólar mayorista avanzó 0,9% en la semana, pero no logró superar los $1.500

El dólar mayorista avanzó un 0,9% en el acumulado semanal, aunque no logró quebrar la barrera psicológica de los $1.500. En tanto, el mercado comenzó a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria para la segunda mitad del año y ya mira hacia 2027.

La cotización oficial retrocedió este viernes $1 y cerró en $1.498,50 para la venta en el segmento mayorista. De esta manera, se ubicó un 23,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.852,73.

A su vez, la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) se amplió al 6,7%. En el segmento de contado se operaron más de US$395,2 millones, mientras que el volumen total negociado alcanzó aproximadamente los US$697 millones.

Los contratos de dólar futuro registraron subas de hasta 0,2% en los tramos correspondientes a 2026.

De acuerdo con las expectativas del mercado, el tipo de cambio mayorista se ubicaría en torno a los $1.514 a fines de agosto y llegaría a aproximadamente $1.627 en diciembre.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación (BNA) cerró estable en $1.520 para la venta, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.976.

Según el promedio de las entidades financieras informado por el Banco Central (BCRA), el dólar minorista se ubicó en $1.521,28 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró en $1.525 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó un 1,6% hasta los $1.583,78, mientras que el dólar MEP subió un 0,3% y terminó en $1.524,77.