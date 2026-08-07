Caso Facundo Moyano: la fiscalía rechazó levantar las medidas restrictivas

La fiscalía rechazó el pedido de la defensa de Facundo Moyano para levantar las medidas restrictivas que pesan sobre el ex diputado, quien continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del Ministerio Público Fiscal que continuará con la restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto.

La medida continúa luego de que Arizaga declarara ante la Justicia y negara haber sufrido violencia por parte de Moyano, además de solicitar públicamente que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo con su pareja.

El abogado Miguel Molina había solicitado el cese de las medidas luego de la declaración de la modelo, de 23 años, y sostuvo que la joven declaró en dos oportunidades durante el expediente que el trato con Moyano era «cordial y respetuoso» y que nunca había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte del ex diputado.

El letrado también señaló que Arizaga había definido la relación como un noviazgo, algo que, según indicó, también fue corroborado por Moyano al prestar declaración ante la fiscalía.

Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud «colaborativa y tranquila», de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven se presentó en el Hospital Pirovano.

En ese marco, el abogado había señalado que la modelo manifestó que no quería mantener las medidas restrictivas impuestas contra Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.

Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado.

Ahora, la fiscalía resolvió mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.