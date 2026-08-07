Organizaciones sociales y sindicatos marcharon a Plaza de Mayo por San Cayetano: “La Patria no se vende”

Organizaciones sociales y sindicatos marcharon a Plaza de Mayo y encabezaron un acto por San Cayetano.

Organizaciones sociales y sindicatos marcharon este viernes desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta Plaza de Mayo, en el marco de la tradicional movilización por el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

Bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la movilización reunió a organizaciones de la economía popular nucleadas en la UTEP, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y agrupaciones de izquierda, entre ellas el Polo Obrero.

En las inmediaciones de Plaza de Mayo, los manifestantes realizaron un acto en el que una de las principales consignas fue “La Patria no se vende”.

El primero en tomar la palabra fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien cuestionó al Gobierno y afirmó: “Hoy es una entrega a las grandes corporaciones”.

“Tenemos que trabajar a pesar de las diferencias para ver cómo reconstruimos el país. Hay que lograr la unidad del pueblo”, sostuvo. Luego agregó: “Hay desocupación, represión, pero estamos de pie. Tenemos que decirles Nunca Más”.

Desde la UTEP, en tanto, reclamaron la convocatoria a un paro general. El acto tuvo una duración breve y no contó con la presencia de los principales dirigentes de la CGT sobre el escenario.

La marcha comenzó en Liniers

La movilización comenzó durante la mañana sobre la avenida Rivadavia, a pocos metros de la Iglesia de San Cayetano, donde miles de fieles se acercaron durante la jornada para pedir por trabajo y agradecer al santo.

La peregrinación contó con postas sanitarias a lo largo del recorrido y tuvo una actividad especial a la altura del Congreso. Allí, los movimientos sociales realizaron un “verdurazo”, durante el cual se entregaron de manera gratuita 1.000 kilos de verduras de estación y 500 litros de leche.

Antes del comienzo de la marcha hacia Plaza de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó una misa y bendijo las herramientas de trabajo que cada año lleva la UTEP.

Durante su homilía, el arzobispo realizó un fuerte cuestionamiento a la dirigencia política.

“El pueblo está cansado de dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades”, sostuvo frente a los fieles.

Kicillof cuestionó al Gobierno

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también participó de la jornada y vinculó la celebración de San Cayetano con la situación económica.

“La idea es acompañar a un pueblo que está sufriendo, los salarios no alcanzan por las decisiones de Milei”, afirmó.

Kicillof también se refirió al endeudamiento de las familias a través de billeteras virtuales y cuestionó la situación económica.

“Es un lío lo que armó Milei. Tiene que ver precisamente con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas, alquileres, alimentos, salud y cosas básicas”, señaló.

Consultado por los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso durante el debate en el Senado por la Ley de Propiedad Privada, el gobernador calificó de “lamentable” la represión policial.

Además, sostuvo que se trató de “un intento de desvirtuar la marcha y de convertirla en hechos de violencia”.

Una movilización que cumple diez años

La peregrinación de los movimientos sociales por San Cayetano llegó este año a su décima edición. La primera movilización se realizó en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En aquella oportunidad, la entonces denominada CTEP reunió a unas 80.000 personas que caminaron desde Liniers hasta Plaza de Mayo.

Desde la UTEP señalaron que la jornada representa “una jornada masiva de fe, dignidad y resistencia” y destacaron que la movilización conmemora el proceso iniciado en 2016, que consolidó la representación de los trabajadores de la economía popular y derivó en la sanción de la Ley de Emergencia Social 27.345.

La movilización de este viernes volvió a combinar la tradicional celebración religiosa de San Cayetano con reclamos vinculados al empleo, los ingresos, la situación social y las políticas económicas del Gobierno nacional.