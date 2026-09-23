Viedma busca atraer inversiones y generar empleo a través del Parque Industrial

El proyecto por la adhesión de Viedma al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) fue aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante para ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa impulsada por la concejal María Andría propone exenciones de tasas de hasta cinco años para las empresas y prioridad de contratación para trabajadores y proveedores de Viedma y Carmen de Patagones.

¿Qué implica la adhesión al RIMI en Viedma?

La iniciativa busca que Viedma aproveche el crecimiento de los sectores energético, hidrocarburífero y minero en Río Negro para atraer nuevas inversiones productivas, industriales, logísticas y tecnológicas.

Entre los beneficios, establece que las empresas que ingresen al RIMI accedan a beneficios municipales como la exención total o parcial de tasas vinculadas a la habilitación comercial, derechos de construcción y seguridad e higiene por un plazo de hasta cinco años.

El Municipio también ofrecería asistencia técnica para gestionar proyectos y acceder a líneas de financiamiento, además de programas de capacitación laboral y formación técnica.

Parque industrial de Viedma

El proyecto plantea como uno de sus objetivos fortalecer el Parque Industrial de Viedma y posicionar a la ciudad como un centro de servicios, abastecimiento y soporte para el desarrollo energético y minero que se están gestando en la provincia.

La propuesta establece un puente entre el régimen nacional, el crecimiento de Río Negro y Viedma, como centro de apoyo a la actividad industrial. Foto: Gentileza

De este modo, se espera acondicionar la capital para apoyar actividades estratégicas asociadas a la producción, transporte y exportación de GNL, energías renovables y minería, entre otros, generando empleo en las empresas de la comarca.

Empleo y capacitaciones en la comarca Viedma-Patagones

Uno de los artículos establece que las empresas beneficiadas deberán priorizar, en igualdad de condiciones técnicas y económicas, la contratación de mano de obra local y de proveedores de Viedma y Carmen de Patagones.

Además, el Municipio debería articular capacitaciones orientadas a los perfiles demandados por el sector industrial a través de convenios con universidades, instituciones educativas y sindicatos.

Comisión de Desarrollo Económico y próximos pasos

El proyecto, que ya cuenta con el aval de la Comisión será tratado durante la próxima sesión del Concejo Deliberante de Viedma.

En caso de ser aprobado y promulgado, tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ordenanza que quedará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo.

Además, durante el plenario se tratarán otros proyectos de la autora con impacto en la economía regional, como el «Calendario del Circuito del Comercio Local», que busca instalar un cronograma anual de eventos que fomente el consumo.