Weretilneck y las dos esferas

Hay dos ámbitos en Río Negro muy disímiles y entre ellos transita el gobernador Alberto Weretilneck, cada vez más inclinado en una mirada hacia el sector privado y lo que desde allí se puede generar en beneficio de la Provincia. El Estado está en un segundo plano.

Esta semana el gobernador viajó a Nueva York con una comitiva nacional. Fue del grupo selecto de los diez mandatarios que estuvieron en el Argentina Week organizado por Javier Milei para mostrar el potencial de inversión en el país, con el oil & gas y la minería como estrellas.

Esa inclusión es una novedad que el rionegrino -que se quedó sin poder de negociación a través de representantes en el Congreso, tras quedar afuera JSRN de las bancas que se renovaron en diciembre- aprovechó y destacó con un alineamiento que hizo público como una “alianza estratégica” entre Nación, las provincias que participaron y las empresas, todos apostando a “la misma Argentina”.

Las inversiones son el objetivo y si bien no hay nada materializado, Weretilneck entendió allí que además del nuevo hub exportador en lo que se está convirtiendo Río Negro, hay en la minería otro potencial. En una entrevista con este diario mencionó alto interés por el uranio (que actualmente tiene un megaproyecto en la zona de Valcheta) y el convencimiento que haber participado de la mayor cumbre minera a comienzos de mes en Canadá, tendrá sus frutos pronto. Y para cerrar su agenda exterior firmó un acta acuerdo empresa estadounidense American Minerals LLC para hacer estudios de prospección y evaluación del potencial geológico del territorio rionegrino.

Cuando inició la tercera gestión de Weretilneck en diciembre de 2023 dio ese puntapié que hoy se refleja con más hechos. En ese momento anunció que Río Negro se convertiría en una “provincia minera” y los números marcan ese perfil: en 2025 se otorgaron 257 derechos mineros; hay 25 proyectos vinculados al oro y la plata; 14 de uranio; 7 de litio y 14 de polimetales. Además, se reactivará la producción de hierro.

El Estado no está en el centro de atención

En el plano más doméstico hay otra esfera, la del Estado, que no está en el centro de atención hoy. Lo dejó en claro el propio gobernador en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura donde casi no hizo mención a la administración pública.

Ese desplazamiento tiene sus características. Un gremio ATE -que supo tener el poder de presión en la calle- alineado, que casi no ha dado problemas al mandatario y muestra de eso es que fue el único sindicato que aceptó la oferta salarial de febrero. UPCN, Asspur y Unter están en las antípodas y mantienen sus críticas, pero no encuentran fuerza que exhibir.

Esta semana el Gobierno finalmente cedió a la presión del gremio docente e hizo un llamado a paritaria al filo de un nuevo paro, el quinto del año. Una dilación. Logró que se frene la huelga del viernes, pero no llevó una propuesta como la conducción de Unter reclamaba.

Están lejos de acercar objetivos y “el conflicto sigue”, advirtió el sindicato, que tiene una conducción menos conciliadora a la que estaba acostumbrado a negociar hasta el año pasado el oficialismo.

El Gobierno ratificó la oferta anterior, que ya había sido rechazada, y solo sumó dos correcciones -Zona para la cordillera y movilidad- para un grupo de trabajadores, no para el conjunto. Al gremio no lo convence y el miércoles en el Congreso seguramente ratificará el paro del 19 y fijará nueva fecha para el que postergaron al abrirse la negociación maquillada.

Un punto que preocupa al sindicato es el poder de convocatoria y adhesión porque el impacto de los descuentos es fuerte. Y se suma el malestar porque el Gobierno aplicará descuentos por el paro del lunes 9 de marzo que se hizo en coincidencia con el Día de la Mujer. Para esa fecha, Weretilneck no dio asueto como otros años al plantel femenino del Estado, sí lo concedió por decreto para el domingo 8, una medida simbólica considerando que era un día no laboral.

Ahora Unter tiene la pelota en su campo.