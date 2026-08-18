El cooperativismo rionegrino mueve $279.000 millones: cuántas cooperativas hay, dónde están y qué actividades concentran

El cooperativismo rionegrino reúne a 475 entidades distribuidas en distintas regiones de la provincia. Foto: Marcelo Ochoa.

El cooperativismo tiene un peso significativo en la economía y en la vida social de Río Negro. Según el informe «El Cooperativismo Rionegrino en 10 Selfies. 2026«, elaborado por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, actualmente funcionan 475 cooperativas en la provincia, distribuidas en distintos sectores y regiones.

El dato económico que sobresale del relevamiento es el volumen de ingresos generado durante 2025: $279.000 millones. A esto se suman $164.000 millones en activos consolidados, cifras que el organismo utiliza para dimensionar el peso del sector dentro de la economía provincial.

Pero detrás de esos números hay una estructura diversa, las cooperativas rionegrinas participan de actividades vinculadas al trabajo, la vivienda, la producción agropecuaria, la provisión de bienes y los servicios públicos.

El trabajo y la vivienda concentran la mayor parte

El sector de trabajo representa el 64,6% de las cooperativas rionegrinas, mientras que las de vivienda alcanzan el 16,8%. En conjunto, ambas categorías concentran más del 80% de las entidades relevadas.

Dentro de las cooperativas de trabajo, la construcción tiene una participación particularmente importante, con el 36,3% según el informe.

Las cooperativas de vivienda, en tanto, aparecen como otro de los grandes pilares del movimiento asociativo provincial, vinculadas a la búsqueda de soluciones habitacionales.

El mapa se completa con entidades de provisión, actividad agrícola y servicios públicos, entre otras categorías incluidas en el relevamiento.

Un mapa cooperativo que llega a toda la provincia

Las 475 cooperativas no están concentradas en una única zona. El informe destaca una presencia territorial que alcanza al Alto Valle, Valle Medio, Región Andina, Zona Atlántica y Línea Sur.

La distribución también muestra diferencias según las características productivas y sociales de cada región. El cooperativismo vinculado con la producción frutihortícola y agrícola-ganadera tiene una fuerte presencia en los departamentos de Roca y Avellaneda, en el Alto Valle.

En la Región Andina, en cambio, las cooperativas de vivienda adquieren un peso mayor, mientras que en el Valle Medio y la Zona Atlántica aparecen entidades vinculadas a servicios y producción.

En la Región Sur, el informe destaca el papel que cumplen las cooperativas de departamentos como Pilcaniyeu, 9 de Julio y Ñorquinco, donde tienen una función económica y social especialmente relevante para las comunidades rurales.

Un sector que se reconfiguró

El número actual de cooperativas es resultado de un proceso de transformación del movimiento en la provincia. El informe señala que el universo cooperativo llegó a superar las 700 entidades años atrás y que actualmente se ubica en 475.

La historia del cooperativismo rionegrino, sin embargo, tiene más de un siglo. El documento ubica sus primeros antecedentes en 1907, con una cooperativa de irrigación en Roca, y en 1912, con las primeras experiencias de producción vitivinícola.

Con el paso de las décadas, el modelo se extendió hacia los servicios públicos y el trabajo. Entre los hitos mencionados por el informe aparece la creación de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche en 1953 y el crecimiento de las cooperativas de trabajo desde la década de 1980.

Más de 150 proyectos de financiamiento en 2025

Otro de los datos destacados por la Subsecretaría es el crecimiento de los proyectos gestionados durante el último año. En 2025 fueron más de 150, frente a los más de 120 registrados en 2024.

Según el informe, esto representó un aumento del 25% en la cantidad de proyectos gestionados. Las herramientas incluyeron créditos para capital de trabajo, financiamiento para bienes de capital y aportes no reintegrables.

La Subsecretaría también intervino en el acompañamiento técnico y administrativo de las entidades, además de colaborar en la presentación de proyectos ante otros organismos financieros.

Qué lugar ocupa el Estado

El organismo provincial cumple funciones de asistencia y control sobre el sector. Entre sus tareas aparecen la fiscalización, administración, asistencia técnica, financiamiento y capacitación de las cooperativas.

También desarrolla programas de formación para dirigentes y asociados y promueve las cooperativas y mutuales escolares. La presencia territorial se completa con delegaciones destinadas a acercar estas herramientas a las distintas regiones de Río Negro.

En paralelo, la Subsecretaría comenzó un proceso de modernización que incluye la digitalización de trámites, un nuevo sitio web y un tablero de control con información georreferenciada sobre las cooperativas.

El objetivo es contar con información actualizada sobre dónde están las entidades y cómo se distribuyen, para utilizar esos datos en el diseño de políticas públicas.

Un movimiento con impacto en los hogares rionegrinos

El informe también busca traducir el peso económico del sector a cifras más cercanas a la población. Según sus cálculos, la actividad cooperativa representó durante 2025 un promedio de $366.110 por habitante y $941.257 por hogar.

Además, las cooperativas de servicios reúnen a más de 150.000 asociados y el documento estima que el volumen económico del sector equivale al 10% del Presupuesto de Río Negro para 2026.

Los números muestran así una estructura que va más allá de las experiencias asociativas de pequeña escala: el cooperativismo aparece, según el propio relevamiento oficial, como un actor con presencia territorial y capacidad de generar y movilizar recursos dentro de la economía provincial.

Jóvenes, tecnología y nuevas cooperativas

La mirada hacia adelante está puesta en la incorporación de nuevas generaciones y herramientas tecnológicas. El informe señala que actualmente existen 33 proyectos de formación de cooperativas y mutuales escolares.

La Subsecretaría plantea además profundizar el trabajo con universidades, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer las mesas territoriales para diseñar políticas adaptadas a las particularidades de cada región.

La intención, según el documento, es que las cooperativas puedan afrontar los desafíos de la reconversión productiva, incorporar innovación y sostener su rol como fuentes de trabajo y desarrollo en las distintas localidades de Río Negro.