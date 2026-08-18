Vaca Muerta en el centro de la escena: la Expo Argentina Oil & Gas vuelve a Neuquén con récord de expositores

La ciudad de Neuquén será nuevamente sede del mayor encuentro de la industria hidrocarburífera regional con la llegada de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG Patagonia 2026). La cumbre se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM, consolidando a la provincia como el epicentro operativo y de inversiones del sector energético a nivel nacional.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la exposición proyecta la participación de más de 400 marcas expositoras y una concurrencia superior a los 20.000 visitantes, entre directivos de operadoras, pymes de servicios y profesionales técnicos. El evento llega tras una edición previa de marcas récord y en un contexto de fuerte expansión de la infraestructura y el transporte de crudo y gas desde la formación no convencional.

Cuatro días de tecnología, rondas de negocios y el rol de GyP

La muestra ocupará un predio de 17.000 metros cuadrados dedicados a la exhibición de tecnología aplicada, maquinaria pesada, servicios de perforación y soluciones ambientales. Además de las rondas de networking y una nutrida agenda de conferencias académicas, la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) contará con un espacio central para difundir sus asociaciones estratégicas en los bloques exploratorios y productivos de la cuenca.

La relevancia del sector posicionó a Neuquén como la cuarta provincia exportadora del país, aportando el 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional con apenas el 1,5% de la población argentina.

El récord de producción de Vaca Muerta en números

La cumbre petrolera se desarrollará respaldada por cifras operativas inéditas en la cuenca neuquina, impulsadas por el rendimiento de los pozos horizontales: