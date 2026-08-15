Villarruel inauguró Expo Venado 2026 y reclamó el fin de las retenciones para el agro y la industria

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó este sábado de la apertura de la 90ª edición de Expo Venado, en la provincia de Santa Fe, donde encabezó el tradicional corte de cinta junto a autoridades locales y representantes del sector rural.

Durante su visita, la titular del Senado recorrió el predio y mantuvo contacto con productores y expositores de la región. En ese marco, planteó que el futuro económico del país debe estar vinculado al desarrollo de la producción, la innovación y la incorporación de valor.

Villarruel estuvo acompañada por la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

Villarruel pidió eliminar las retenciones

Durante una conferencia de prensa, la vicepresidenta fue consultada sobre el tratamiento de los derechos de exportación en el Congreso y sostuvo que el futuro del sector agropecuario y de la industria debería avanzar hacia un esquema sin retenciones.

“Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, afirmó.

Villarruel también destacó el aporte de las familias productoras de Venado Tuerto y de la región al desarrollo económico.

“El trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y del país”, señaló.

En esa línea, consideró que Santa Fe ocupa un lugar estratégico dentro de la economía argentina y planteó la necesidad de articular la actividad agropecuaria con la industria.

“El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial”, sostuvo.

Recordó a los veteranos de Malvinas

Durante su contacto con los medios, Villarruel también se refirió a la reciente exhibición de la bandera de Malvinas por parte de la Selección Argentina de fútbol.

La vicepresidenta recordó que es hija de un veterano de la Guerra de Malvinas y calificó el momento como especialmente emotivo.

“Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra”, expresó.

Pedido de unidad nacional

Hacia el final de la jornada, Villarruel se refirió al escenario político y sostuvo que las prioridades deberían estar puestas en la generación de empleo y en la búsqueda de acuerdos.

En ese sentido, llamó a dejar en segundo plano las disputas electorales y partidarias.

“Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, sin estar pensando en candidaturas ni en partidos políticos, sino pensando en el futuro que Argentina, con nuestro potencial, debiera tener”, concluyó.

Con información de Agencia N.A