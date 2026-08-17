Javier Milei encabezó el acto en conmemoración a San Martín: «La libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos»

El presidente Javier Milei encabezó el acto en conmemoración al General José de San Martín este lunes 17 de agosto.

El presidente Javier Milei retomó este lunes 17 de agosto su agenda pública para encabezar el acto central por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

La ceremonia se desarrolló en el Monumento al Libertador emplazado en la plaza homónima. El acto comenzó a las 14:30 en Retiro. Junto a él estuvieron presentes parte del Gabinete y Jorge Macri, jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei llegó minutos antes de las 15 a la Plaza San Martín junto a su hermana, Karina Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En el ingreso al sector del acto, fue recibido por sus ministros, a los que saludo con un abrazo. Federico Sturzenegger se volvió el centro de atenció por el efusivo abrazo que le brindó Milei tras el fracaso en el Senado con Ley de Tierras.

Por otra parte, una ausencia que no sorprendió fue la de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Qué dijo Javier Milei en su discurso en conmemoración al General José de San Martín

«Independencia sin libertad era vacía, pues no implicaba otra cosa más que cambiar un tirano español por un criollo», inició Milei sobre el legado de San Martín y apuntó que grandeza «puede observarse tanto en su valentía a la hora de tomar las armas por una causa justa y liberar a medio continente, como en su

magnanimidad a la hora de dejarle lugar al pueblo para elegir su propio gobierno».

Asimismo, dijo que la historia de San Martín también enseña «otros costados» y se refirió a que «murió ignorado por el país al que le dio todo». En este sentido, añadió: «No tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Recién décadas después, la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarnos hoy».

«La historia nos muestra, una y otra vez, que la libertad no es el punto de reposo de los gobiernos: es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse«, agregó.

El presidente destacó que la libertad «es un derecho», pero que debe ser «conquistada y defendida de quienes se oponen a él».

«Los enemigos de la libertad existen y no descansan, por la ambición de extinguir la libertad ajena paga dividendos altísimos. Quien consigue el poder sobre otro también consigue dinero y privilegios que no podía haber conseguido por sus propios medios«, definió.

Durante su discurso, el mandatario advirtió que «hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos». Y en este sentido remarcó que «nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, donde las distintas potencias recurren a herramientas más sofisticadas para valer sus intereses».

Por otra parte, cuestionó que las Fuerzas Armadas hayan sido demonizadas y desfinanciadas y concluyó: «Hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia».

Cómo sigue la agenda del oficialismo: de reuniones clave para Neuquén a la llegada del papa León XIV a Argentina

El esquema de actividades oficiales, al que accedió este medio, que analiza el Gobierno para los próximos días incluye.

Karina Milei encabezará el martes a las 17:00 la primera mesa interdisciplinaria para organizar la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina, junto a ministros y representantes de la Iglesia. Ese mismo martes, Santilli se reunirá con los mandatarios del norte para avanzar en el régimen de tarifas de «zonas cálidas» y blindar el texto de Zonas Frías.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará del 18 al 20 de agosto de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) junto a la DEA de Estados Unidos.

Según la agenda oficial el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá un encuentro bilateral decisivo este miércoles 19 de agosto en la Casa Rosada con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

El jueves 20 a las 12:30, Milei cerrará el encuentro del Council de las Américas en el Hotel Alvear junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Diego Santilli.

El viernes 21 por la tarde, el Presidente viajará a Santa Fe para hablar en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.