Juan Martin respaldó un posible acuerdo entre LLA y el PRO en Río Negro para las elecciones 2025

El legislador Juan Martin (PRO) se refirió sobre una eventual candidatura para las elecciones de medio término en Río Negro. También se mostró convencido en la necesidad de un acuerdo entre el PRO, partido que preside a nivel provincial, y La Libertad Avanza (LLA).

«Mi mirada sobre lo nacional es idéntica a la provincial, porque creo que si nosotros no hacemos un acuerdo estaremos dando todo a favor del kirchnerismo o las diferentes versiones pamperonistas. Hay que hacer un acuerdo porque el electorado está en esa línea», expresó el dirigente roquense ante RÍO NEGRO RADIO.

Martin aseguró que los seguidores de ambos partidos les exigen desestimar las «peleas» y demandan una alianza electoral. «Cuando el presidente Milei dice ‘hagamos un acuerdo con Macri y arrasemos con el kirchnerismo’ es música para mis oídos y para el electorado que banca al cambio«, ratificó.

El legislador comentó que será necesario discutir la forma que adopte la alianza en Río Negro, donde el partido libertario aún está en trámite legal de conformación. «Hay que formar una agenda de trabajo, un equipo y decir por qué queremos ir juntos a una elección«, manifestó.

Según recordó, hubo un antecedente previo de trabajo entre ambos espacios durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei. «En ese momento no era presidente del PRO, pero había sido jefe de campaña de Patricia (Bullrich) y era un dirigente de la mesa chica, ahí me tocó sentarme con Lorena Villaverde (LLA), que era diputada nacional electa, y transitar juntos la defensa de los votos para que el cambio llegue a la Argentina. Ahora lo que se debemos hacer es que ese camino no se trunque», insistió.

Martin evitó mencionar los posibles nombres que encabecen ese acuerdo y dejó la puerta abierta a una discusión plural con el fin de preservar el «camino del cambio». «Será lorena, seré yo o serán otros, pero ambas expresiones tienen que ponerse de acuerdo para defenderlo«, afirmó.

¿Juan Martin será candidato en 2025?

«La verdad que creo que tenemos que hacer el esfuerzo de defender este cambio que hemos conseguido. Va a depender de la opinión del resto de los dirigentes del PRO, pero no niego que una parte de la dirigencia me alienta y empuja a ser candidato. Lo vamos a resolver como parte de esa mesa de acuerdo», expresó Martin al ser consultado por una posible candidatura al Congreso en 2025.

Sin embargo, el roquense se mostró cauteloso por ese es el mensaje que «solicita la ciudadanía» e insistió en que el debate de su postulación será negociado primeramente con el PRO y luego con LLA. «El PRO va a designar candidatos formales y ojalá podamos en una mesa acordar con nuestros aliados. Sino, igualmente tendremos candidatos«, especificó.

Martin también fue consultado sobre la participación del diputado Anibal Tortoriello, que tras una confrontación interna en el PRO resolvió conformar su propio partido, Creo Río Negro. Aseguró que el cipoleño no está «en condiciones» de integrar una mesa de discusión electoral.

«No sé que hace Anibal, no sé qué hace de su vida, no sé qué piensa. La verdad que no hablo con él. Sé que está con la construccion de un partido. Pero si a la LLA, que cotiza en bolsa, le está costando armarlo, creo que a Tortoriello también le va costar. No creo que esté en condiciones para sentarse en una mesa«, lanzó.

El panorama para JSRN, según Martin

Juan Martin espera corroborar el impacto de la boleta única de papel (BUP) en los resultados de los comicios, dado que será la primera vez que se implementará en el país. Sin embargo, afirmó que las elecciones de medio término no serán favorecedoras para el partido provincial.

«Todas las expresiones provinciales en medio término, en general, se desdibujan bastante. JSRN creo que tendrá un escenario similar«, comentó al recordar la elección de 2017, cuando el espacio de Alberto Weretilneck resolvió bajar la postulación.

Además, se refirió a la eventual candidatura del vicegobernador Pedro Pesatti, quien parece perfilarse para encabezar la lista del oficialismo provincial. «Si jugás con tu hombre más fuerte es porque querés ganar la elección. Yo honestamente no creo que la ganen. Además, a pesar de que va a ser muy nacionalizada la elección, una parte del plesbicito provincial te va a tocar. Y no creo que el gobierno provincial este pasando por un buen momento«, concluyó.