Visita del papa León XIV: el Gobierno prepara el operativo y define posibles feriados

El Gobierno nacional espera conocer el próximo martes 15 la agenda oficial del Vaticano con los detalles finales de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. A partir de ese programa, que contemplará actos institucionales, encuentros sectoriales y celebraciones masivas, la Casa Rosada terminará de definir el esquema de asuetos y feriados que podría implementarse durante la estadía del Pontífice.

Por la visita de León XIV, el Gobierno define posibles feriados

La Nación detalló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocará entonces a una nueva reunión interdisciplinaria con representantes de la Iglesia, el Gobierno nacional y las administraciones de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Será el segundo encuentro del comité creado para coordinar la organización, luego de la reunión realizada a mediados de agosto, que estuvo enfocada principalmente en cuestiones de seguridad.

En los últimos días, una segunda misión de avanzada del Vaticano, encabezada por el sacerdote mexicano Salas Castañeda, recorrió junto con funcionarios de los cuatro gobiernos y representantes del Episcopado los lugares que formarán parte de la visita. En ese marco, la Iglesia y el Gobierno destacaron la articulación entre las distintas jurisdicciones.

Aunque el programa todavía no fue oficializado, ya se conocen algunos puntos. El domingo 8, tras arribar desde Montevideo, León XIV visitaría la Plaza San Martín para homenajear al prócer y luego se reuniría con Javier Milei en la Casa Rosada, donde también saludaría al Gabinete. Más tarde asistiría a un encuentro con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes visitaría el Cotolengo Don Orione, en Claypole, y la cárcel de Devoto, antes de encabezar una misa multitudinaria en la zona del Monumento a los Españoles. Durante su estadía también están previstos encuentros con jóvenes, una misa en Córdoba y una reunión con gremios, movimientos sociales y empresarios en la UCA.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad creó tres Comandos Unificados Federales para coordinar el operativo en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole, y Córdoba.

Con información de La Nación