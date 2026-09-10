La CGT tendrá un audiencia privada con el papa León XIV: que le pedirá en la previa de su visita a Argentina

Referentes de la CGT mantendrán una audiencia privada con el papa León XIV. Será un encuentro en la previa de la visita a Argentina del jefe de la Iglesia Católica que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

La gira en el país tendrá como puntos principales la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Qué le pedirá la CGT al papa León XIV

Este sábado a las 16 (hora argentina), el Papa recibirá en un a audiencia privada en el Vaticano a una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales de distintos países, indicó Infobae. Serán los participante del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, actividad que se hará este jueves y viernes.

Del evento serán parte dos líderes de la central gremial: Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). “La idea es exponerle el pedido de la CGT de tener una conversación con él en nuestro país«; dijo Martínez en diálogo con el medio de Buenos AIres.

“Ojalá la primera muestra de qué puede llegar a suceder con la visita sea solucionar la situación desgarradora que viven millones de familias que se ven expuestas a un endeudamiento sin tener los recursos para afrontarlo”, agregó sobre cuáles son sus expectativas de la llegada del pontífice al país.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT comentó que este sábado se le entregará a León XIV un documento con conclusiones alineadas con objetivos consensuados por los participantes del Fratelli Tutti, como “afianzar el diálogo como llave maestra para acercar a las partes, atendiendo a la responsabilidad de las distintas entidades sociales para mejorar el empleo y la distribución de la riqueza”.

Preparación de la visita del papa León XIV a Argentina

Con Noticias Argentinas

El Ministerio de Seguridad dispuso la creación de tres Comandos Unificados Federales en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina y los dispositivos funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y en la provincia de Córdoba.

Así lo indicó en tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Según las normas, la cartera de Seguridad convocó al Comando Unificado Federal creado por la Resolución N° 403 del 21 de mayo de 2024 “a los fines de planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad” de León XIV.

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