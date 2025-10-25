Violento asalto al candidato de LLA, Pablo Cervi: «Neuquén zona liberada. El 101 no funciona»

La imagen que se viralizó del diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi. (Foto: gentileza)

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, sufrió un violento ataque este sábado a la noche en su casa ubicada en el barrio Jardines del Rey, en la previa a la votación de las elecciones legislativas 2025. Tras el hecho, denunció en su cuenta de X: «Neuquén zona liberada. El 101 no funciona«. Fuentes allegadas confirmaron lo sucedido a Diario RÍO NEGRO.

Durante el asalto, detallaron, Cervi fue golpeado, lo que se ve en la primera imagen que transcendió con sangre en su rostro. Además, los delincuentes «le gatillaron varias veces, aunque el arma afortunadamente no se disparó». El hecho ocurrió cuando se encontraba junto con un miembro de su familia.

«Sí, liberaron la zona. Me gatillaron dos veces«, le confirmó Cervi a un allegado que dialogó con este medio.

Según informaron desde el espacio político de LLA, el asalto ocurrió mientras el candidato se encontraba con su familia. También denunciaron desde su entorno, al intentar comunicarse con el 101, la línea no funcionó y la policía demoró más de media hora en llegar al lugar, lo que generó aún más preocupación.

Neuquen zona liberada. El 101 no funciona — Pablo Cervi (@CerviPablo) October 26, 2025

Noticia en desarrollo.