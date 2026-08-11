Crece la polémica por el uso de fondos viales para sostener el equilibrio fiscal

El Gobierno nacional volvió a quedar atrapado en la polémica por el uso de fondos viales que se utilizan para sostener el equilibrio fiscal en lugar de aplicarse al mantenimiento de rutas.

“Algunos fondos se están usando para el bacheo de rutas y para cortar el pasto”, fue la débil respuesta que ofreció este martes el portavoz presidencial, Adrián Ravier, al ser consultado sobre el destino del dinero que le corresponde al SisVial (Sistema Vial Integrado), un fideicomiso que se fondea con una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

El reclamo por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales y la derivación de esos fondos para la caja del Ministerio de Economía tuvo un capítulo especial el año pasado, cuando se impulsó un proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles, dado que no estaba siendo usado para obras viales.

Tras lograr media sanción en el Senado, la norma quedó trabada en la Cámara de Diputados, luego de negociaciones con gobernadores dialoguistas.

En los últimos días se conocieron una serie de informes periodísticos que revelaron que la Casa Rosada se quedó con casi $ 1 billón de ese fondo y solo financió obras por $ 500.000 millones.

En una reciente entrevista periodística, Ravier admitió que parte de ese fideicomiso se usó para mantener las cuentas en caja, debido a la situación que había heredado el gobierno de Javier Milei al momento de asumir el mandato.

El vocero intentó justificar la decisión del Gobierno en “un cambio de paradigma” sobre el manejo de las obras viales, pero nunca precisó dónde está el dinero.

Los analistas entienden que parte de esos fondos están colocados en bonos de la deuda pública o bien fueron derivados al pago de otras obligaciones del Estado.

“El ministro Caputo lleva adelante un proceso de transformación donde las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos sino que se hace con inversiones privadas”, señaló Ravier, quien obvió en su análisis que los impuestos recaudados para este fideicomiso tienen una asignación específica.

En su afán de justificar el manejo del dinero, el vocero dio detalles acerca de los planes de concesiones que está llevando adelante el Ministerio de Economía, pero siempre eludiendo la respuesta sobre dónde fueron los fondos que por ley deben ir al SisVial.

Ravier agregó otra curiosa argumentación a la posición oficial al señalar que “Vialidad Nacional cuenta en cada provincia con material que permite arreglar baches, cortar el pasto al lado y pintar las rutas”.

El vocero aseguró que con este ínfimo mantenimiento se “cumple con la ley” porque el dinero del impuesto a los combustibles “va al bacheo”. La diputada por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, denunció a Caputo por presunta malversación de fondos públicos.

Ravier admitió que el Gobierno demoró en iniciar los procesos de licitación para adjudicar las obras viales por el deterioro macroeconómico.

“Con tasas de inflación arriba del 200%, tasas de interés en los niveles de 130%, y el riesgo país en 2700 puntos es muy difícil poder adjudicar una obra a mediano y largo plazo”, afirmó en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El portavoz insistió en que “el orden fiscal, monetario y cambiario permiten generar licitaciones y que haya inversores privados que quieran poner dinero en las rutas nacionales”.

Ravier también intentó eludir una respuesta acerca del riesgo para las personas que significa el uso de rutas con falta de mantenimiento.

En las últimas semanas el Gobierno avanzó en distintos acuerdos con gobernadores para el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Las primeras fueron Santa Fe, que se hizo cargo de la Ruta Nacional 12, y San Juan, que asumió la gestión de diferentes tramos de las Rutas Nacionales 20, 40, 149, 150 y 153.

Corresponsalía Buenos Aires.