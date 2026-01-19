Walter Cortés concentra el poder sin figura política formal en el Gabinete de Bariloche

El intendente de bariloche, Walter Cortés, ya tiene operativo el nuevo organigrama municipal con once secretarías, que implica la creación del área de Gestión Estratégica y Modernización y la jerarquización de Deportes, y otros reacomodamientos, pero al mismo tiempo la eliminación de la Jefatura de Gabinete por lo que absorberá el control de tareas que habitualmente forman parte de la cartera política ahora inexistente.

El organigrama fue aprobado por mayoría, con los votos del PUL, JSRN y Juntos por el Cambio, en la última sesión del Concejo Deliberante y formalizado por resolución del intendente este mes.

Se trata de “la nueva estructura política para encarar estos próximos años que quedan de gestión, donde se han priorizado algunas áreas”, mencionó el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, al defender el proyecto en sesión.

Sin Jefatura de Gabinete ni área política

Cortés definitivamente eliminó la Jefatura de Gabinete. Desde hace un año ya estaba acéfala el área en su jefatura pero tenía un «vicejefe». Ahora no solo quitó el área sino que tampoco creó en su reemplazo una secretaría de Gobierno como existió en otras gestiones para manejar la cuestión más políticas del Gobierno. Por eso, el intendente concentra múltiples dependencias y misiones.

Un rol político cumplió durante el año pasado el asesor personal Martín Domínguez quien no tiene un cargo específico en el organigrama pero habitualmente acude al Concejo a defender los proyectos y también maneja diversos temas de relevancia municipal. También en enero se formalizó al exdiputado Agustín Domingo como asesor del intendente. Mientras que se posiciona como la funcionaria de confianza la asesora letrada Yanina Sánchez, a cargo de la secretaría Legal y Técnica municipal.

A partir de ahora, bajo la Intendencia dependen de manera directa las seis delegaciones municipales, la dirección de Juntas Vecinales, la dirección de Comunicación y Gobierno Abierto, la subsecretaría de Recursos Humanos y la dirección de Discapacidad.

El área de Discapacidad anteriormente dependía de Desarrollo Humano, pero ahora queda bajo estricta mirada del jefe comunal. Ese fue uno de los puntos que destacó Del Río, que defendió escuetamente la propuesta previo a las fuertes críticas de los opositores.

Las quejas por la estructura “centralizada” en la figura del intendente fue repetida por varios ediles de distintas fuerzas, incluso de JSRN que votó a favor. Señalaron que falta una figura política que sea nexo entre el Ejecutivo y el Deliberante, y que cumpla con el rol del secretario político de una gestión de gobierno.

Nueva secretaría y una jerarquización

Una de las nuevas áreas es la secretaría de Gestión Estratégica y Modernización, que en la práctica ya estaba operativa al mando de la exsecretaria de Hacienda, Carina Ondarçuhu, pero le faltaba la formalización.

Además, Deportes pasó de subsecretaría a secretaría y bajo su órbita estará Cultura, con rango de subsecretaría.

La subsecretaría de Tránsito, que en algún momento tuvo una jerarquía mayor, ahora quedó bajo la órbita de la secretaría de Protección Ciudadana que al mismo tiempo tiene otras subsecretarías como Inspección General, Seguridad, Sanidad Animal y Protección Civil.

El organigrama cuenta además con la secretaría de Capital Humano y Acción Social, que fue cuestionada por la concejal Natalia Almonacid (JSRN) quien consideró un “retiro” del Estado de la política social abordada solo como “asistencialismo”. El bloque del partido provincial a pesar de la encendida crítica de la portavoz, que tildó el organigrama como una “mirada centrista desde un gremio”, acompañó el proyecto.

Roxana Ferreyra (Nos Une) además cuestionó que se creaba una dirección de Transporte Público con “las mismas misiones y funciones que la comisión de seguimiento” bajo el ala de la secretaría Legal y Técnica que comanda Yanina Sánchez, aunque el detalle del organigrama plasmado por resolución no se menciona esa área.

Julieta Wallace (Incluyendo) reiteró reproches por el tema del transporte urbano pero además puntualizó que en ningún área se incluye el eje de la gestión ambiental.