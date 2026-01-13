Cortés sube las multas y tasas de Bariloche con una fórmula vieja ante el rechazo del Concejo

El intendente Walter Cortés debió mantener la fórmula anterior para calcular el aumento del módulo fiscal, que es la unidad de medida de la Municipalidad de Bariloche por la cual se actualizan las tasas, multas y otros conceptos, luego de que el Concejo Deliberante rechazó la reforma fiscal y tarifaria para el 2026.

Por resolución, el intendente ratificó la fórmula de cálculo que mantuvo desde el inicio de su gestión, con un “índice municipal de actualización tributaria” tomando en cuenta el promedio salarial municipal y el valor del combustible, ya que no puede aplicar el cambio de fórmula para tomar el valor del IPC Patagónico acumulado de los últimos seis meses que había propuesto con la ordenanza tarifaria.

Con el cálculo vigente, el módulo fiscal pasa a costar 395 pesos entre enero y junio de 2026, debido a que es una unidad de medida con actualización semestral. El aumento real es del 5,8% respecto del valor vigente en el último semestre de 2025, cuando ese módulo equivalía a 373 pesos.

La cifra impacta de manera directa en las tasas, derechos de oficina, multas y todos los conceptos pagos del municipio que se rigen por el módulo fiscal.

El incremento es menor al calculado con la nueva fórmula que proponía el Ejecutivo en la reforma fiscal y tarifaria ya que se hablaba de llevar el módulo a 417 pesos a partir del 1 de enero de 2026 si prosperaba la ordenanza que fue rechazada en la última sesión del año porque no alcanzó la mayoría especial de ocho votos que requería.

El intendente en su resolución firmada este lunes, aclaró que ante la no aprobación de la ordenanza fiscal y tarifaria debe “actualizar el valor” de acuerdo a la normativa vigente, es decir la que rige desde el inicio de gestión, con un tope RIPTE equivalente al 39%.