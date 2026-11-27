



La Legislatura aprobó por mayoría el paquete impositivo del año próximo, con algunas modificaciones al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.



Los cambios introducidos a partir de planteos de la bancada del PRO se centraron en la reducción del interés por mora, que pasó del 3% al 2,4% mensual, y en el aumento de las bonificaciones para los contribuyentes cumplidores.

Puntualmente, las reformas mejoraron el descuento por pago en término y, además, confirmaron que los incrementos o «actualizaciones» de los impuestos Inmobiliario y Automotor tendrán un tope del 30% respecto de los valores liquidados en 2026.

Pago adelantado



El titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, estimó que «entre el 8 y el 10 de enero se distribuirán» las liquidaciones de los impuestos Inmobiliario y Automotor. La fecha de cierre del pago anual todavía no está definida, aunque anticipó que generalmente comprende enero y febrero, con posibilidad de extensión.



La cancelación anticipada prevé un descuento del 20% para quienes, al 31 de diciembre de 2026, no registren deuda o la tengan regularizada.

La bonificación se reduce al 5% para los contribuyentes con obligaciones pendientes. En el caso del Inmobiliario, el descuento llega al 25% para los inmuebles ubicados en parques industriales que no registren deuda.



El pago anual también podrá financiarse en tres cuotas con tarjetas de crédito del Banco Patagonia, según adelantó Palmieri.

Cumplidores, con un 20%

Palmieri explicó que la última modificación tiene un costo fiscal, pero justificó la mejora en la necesidad de reconocer el esfuerzo de quienes cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias.



«Se duplicó, se incrementó en un 100% el beneficio al contribuyente rionegrino que pague en término el Automotor o el Inmobiliario», señaló.



La bonificación vigente por cancelación en término es del 5% y, con el cambio aprobado en el recinto, pasará al 10% en 2027.

Por el PRO, su presidente Juan Martín propuso modificaciones impositivas, que fueron aceptadas por el oficialismo y se aprobaron para el 2027. Foto: Marcelo Ochoa.

Ese descuento se acumula con otro 10% para quienes adhieran al débito automático. Así, cada cuota mensual podrá tener una reducción del 20% sobre el impuesto determinado.



En la modalidad de pago mensual, los importes contemplan las actualizaciones vinculadas al índice RIPTE, que refleja la evolución de los salarios. En cambio, quienes cancelen el año por adelantado se ahorrarán esa actualización, además de acceder a la bonificación correspondiente.

«Actualización» hasta un 30%

El paquete tributario también mantiene un esquema de actualización con límites«. Para 2026, los topes se habían fijado en el 25%, mientras que para 2027 se establecieron en el 30%.



Palmieri defendió el concepto de «actualización» para los impuestos Inmobiliario y Automotor y destacó que el porcentaje quedó tres puntos por debajo de la inflación proyectada.



Ambos tributos se determinan mediante un «monto anual en pesos para cada vehículo y cada propiedad. Lo determinado al 1 de enero de 2026, llevado al 1 de enero de 2027, no va a tener una actualización mayor al 30%», precisó.

El funcionario aclaró que el límite alcanza a los contribuyentes que «mantienen el mismo vehículo o una propiedad sin mejoras incorporadas respecto de enero de 2026. En esos casos, la boleta no podrá registrar un incremento superior a ese porcentaje».



La situación es diferente para los inmuebles que hayan incorporado construcciones o mejoras no declaradas, ya que esas modificaciones alteran la valuación catastral y, en consecuencia, el impuesto determinado.