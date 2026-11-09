Inauguraron la Ruta 69 en Río Negro: cómo quedó el corredor que une la Ruta 151 con Vaca Muerta

La intervención comprendió 10 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 151 y El Labrador. Foto: Flor Salto.

La Ruta Provincial 69 quedó oficialmente inaugurada este lunes en Campo Grande, con un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la participación de autoridades provinciales, municipales, legisladores y equipo de Vialidad Rionegrina.

La intervención comprendió 10 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 151 y El Labrador, sobre uno de los corredores utilizados por el transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Durante el acto, Weretilneck destacó que la intervención busca responder a dos necesidades: mejorar la seguridad de los vecinos de Campo Grande, en especial de Villa Manzano, y facilitar la circulación del transporte que conecta a la provincia con Vaca Muerta. “Es una ruta central porque es la del oeste de la provincia y nos vincula directamente con Neuquén”, sostuvo.

La intervención comprendió 10 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 151 y El Labrador. Foto: Oscar Livera.

En un monto final de la reconstrucción rondó los $5.179 millones (unos US$3,3 millones) financiada con recursos del Bono VMOS, generado a partir del acuerdo entre Río Negro y las empresas petroleras que participan del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. Los trabajos comenzaron en marzo y estuvieron a cargo de la empresa Ribeiro SRL.

Además de la inauguración de la Ruta Provincial 69, Weretilneck anunció que en diciembre se licitará la construcción del nuevo edificio del CET 31 y que entre el 20 y el 31 de enero se conocerá la empresa adjudicataria. La institución tiene 520 estudiantes y actualmente funciona en edificios prestados.

También anticipó que incorporará al Presupuesto provincial 2027 una partida de $2.750 millones para ampliar y remodelar el hospital de Campo Grande. “Es una asignatura pendiente que tenemos. Una obra que se termina, una obra que se empieza, porque hay mucho por hacer”, señaló el gobernador.

Qué obras se hicieron en los 10 kilómetros de la Ruta 69

La intervención incluyó bacheos profundos, reconstrucción de los sectores más deteriorados y colocación de una nueva carpeta de asfalto en caliente. El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, aclaró que se trabajó en los tramos más deteriorados en una traza de 10 kilómetros.

Uno de los cambios centrales se encuentra en el acceso a Villa Manzano, sobre calle Pacheco, donde se construyó una nueva intersección canalizada con isletas separadoras y sectores específicos para los giros.

Foto: Flor Salto.

En ese cruce también se reemplazó el semáforo convencional por un sistema inteligente que detecta la presencia de vehículos y modifica los tiempos de las señales para agilizar la circulación.

Durante la inauguración, el titular de Vialidad recordó que uno de los principales problemas estaba en el cruce de la ruta provincial y la calle Pacheco, donde el pavimento asfáltico no resistía las maniobras de los camiones. Por ese motivo, se reemplazó por hormigón en el sector de mayor exigencia.

En El Labrador se construyó una dársena de pesaje para vehículos pesados, ubicada cerca del límite con Neuquén. El espacio ya había sido utilizado en operativos de control de cargas y permitirá realizar las verificaciones sin generar filas de camiones en las banquinas ni obligarlos a ingresar a las localidades.

Foto: Flor Salto.

«El pesaje de camiones es lo que le da vida a la ruta porque si nosotros no pesamos los camiones pasa lo que ustedes tienen muy cerquita, que es la 151, que está totalmente deformada», afirmó.

El proyecto también contempló banquinas, defensas metálicas, señalización horizontal y vertical e iluminación con columnas de 10 metros de altura. En Villa Manzano se incorporaron dársenas para colectivos y se previó la reubicación de las garitas existentes.

Por su parte, el intendente Daniel Hernández explicó que «cuando le planteábamos al gobernador la necesidad de trabajar sobre la Ruta 69 por el impacto que Vaca Muerta ejercía sobre la zona, se comprometió a trabajar al respecto y cumplió», señaló. También agradeció a los vecinos por la paciencia durante los meses de obra, que en algunos momentos generaron dificultades para circular.

La Ruta 69 y el crecimiento del tránsito hacia Vaca Muerta

La importancia de la intervención está relacionada con el movimiento que registra este corredor. Según los datos de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) enviados por Vialidad Rionegrina, por la Ruta 69 circulan 5.966 vehículos por día, de los cuales 909 son pesados.

«La 69 es la que hoy por hoy, de las rutas provinciales la que tiene más tránsito y sobre todo pesado», sostuvo Grün durante la inauguración.

El titular de Vialidad también señaló que los estudios proyectan un crecimiento interanual del 30% en el tránsito del conjunto de las rutas vinculadas con Vaca Muerta. Si esa proyección se concreta en este corredor, la circulación podría pasar de 5.966 a unos 7.756 vehículos diarios.

El movimiento está relacionado con el transporte de arenas que ingresa desde el norte por la Ruta Nacional 151 y continúa por la Provincial 69, además del traslado de trabajadores e insumos para la actividad hidrocarburífera.