Encendieron las nuevas luces de la Ruta 65 en Cipolletti: una obra de más de $464 millones

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Foto: gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, encabezaron hoy la inauguración del nuevo sistema de alumbrado público sobre la Ruta Provincial 65. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

La obra comprende el tramo entre las calles Mosconi y Puente 83, uno de los sectores de circulación vehicular del Alto Valle.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, afirmó que los trabajos «se realizaron con financiamiento provincial y fue una obra delegada al municipio», sostuvo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La intervención contempló la instalación de 126 columnas de iluminación, destinadas a mejorar la visibilidad durante la noche y reforzar las condiciones de seguridad vial y peatonal. El proyecto incorporó tecnología LED, con equipos de bajo consumo energético.

Cómo es el nuevo alumbrado de la Ruta 65

Según los detalles difundidos durante el avance de los trabajos, el proyecto incluyó 124 columnas metálicas de 11 metros de altura, equipadas con luminarias LED de 180 watts. A estas se sumaron otras dos estructuras de nueve metros, con focos de 120 watts, ubicadas en el cruce ferroviario de calle Lago Huechulafquen.

La obra contó con un presupuesto oficial de $464.910.000 (unos US$296.000 al tipo de cambio oficial) y estuvo a cargo de la empresa OM Energy S.A.S., que resultó adjudicataria de los trabajos.

Los trabajos se desarrollaron mediante un esquema de obra delegada por el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de Río Negro, con participación del municipio de Cipolletti.

El objetivo de la intervención fue mejorar la seguridad en uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad, optimizar la iluminación nocturna y avanzar en la modernización del sistema de alumbrado con tecnología de mayor eficiencia energética.