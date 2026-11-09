Comienza en el barrio Belgrano de Neuquén el retiro de residuos «puerta a puerta»

El operativo municipal de recolección de residuos de gran porte llegó al barrio Belgrano y comenzará la segunda etapa de Valentina Norte urbana. Los vecinos fueron informados en los días previos para que retiren los elementos a desechar que por su porte, no se llevan los camiones de recolección domiciliaria: se tiraron restos de poda, escombros, colchones, chatarra, muebles viejos y electrodomésticos en los frentes de las viviendas en el barrio.



El operativo, denominado “puerta a puerta” ya pasó por al menos 40 de los 48 sectores organizados de la ciudad y en noviembre le correspondió a este sector sur este de la ciudad por primera vez.

Los frentistas del barrio Belgrano iniciaron el retiro el domingo, con mucho material sobre las veredas. “Es el momento ideal para deshacerte de esos objetos que no usás y mantener el espacio limpio y ordenado”, se planteó en los folletos informativos.

El fin de semana con feriados sirvió para dejar en la vereda todo lo que sobra en los domicilios ( foto Oscar Livera)

En los meses previos a la Fiesta Nacional de la Confluencia, se intenta erradicar los microbasurales en esquinas y baldíos. El operativo “puerta a puerta” levanta sin cargo, los restos voluminosos para llevarlos a los centros de transferencia. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, recordó que el mes que viene los barrios entran en competencia para premiar al más limpio.

En el barrio Belgrano, los vecinos dejaron en la vereda todo lo que no se lleva el camión recolector (foto Oscar Livera)

“Buscamos el cambio de hábitos, que se utilice la batería de servicios que tiene la ciudad para la higiene”, dijo. Mantener el canasto de residuos para la recolección diaria, llevar los voluminosos a los centros de transferencia y evitar la generación de microbasurales son parte de los cuidados, recordó.