Weretilneck asume en Río Negro: confirmó a Palmieri en Rentas, se refirió al plan de Milei y al polémico avión

El futuro gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dialogó con RÍO NEGRO RADIO y dejó algunos títulos, en la previa a su asunción provincial. En la entrevista, confirmó que Alejandro Palmieri será quién se hará cargo de la Agencia de Recaudación Tributaria, opinó sobre el mandato de Arabela Carreras, reflexionó sobre las propuestas de Javier Milei y sobre qué hará con el bloque de partidos provincialistas que conformó en el Congreso.

Uno de los últimos anuncios y primicia exclusiva de Diario RÍO NEGRO, la designación de Alejandro Palmieri. El vicegobernador saliente, y compañero de Arabela Carreras, estará al frente de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia. Esta confirmación forma parte de la conformación del equipo que acompañará al nuevo mandato, buscando fortalecer la gestión fiscal en la región.

En relación al triunfo de Javier Milei, Weretilneck expresó su opinión sobre las propuestas del presidente electo, señalando que la claridad en temas como la dolarización ha disminuido. «Ahora, la dolarización ya no es tanta dolarización, la motosierra ya no está, la casta no es tanta casta», afirmó el gobernador electo, destacando la necesidad de tiempo para evaluar cualquier gobierno, «al menos seis u ocho meses».

En cuanto a la conformación de un espacio común entre Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta en el Congreso, el futuro mandatario detalló que «se busca garantizar la gobernabilidad sin descuidar los intereses provinciales ni el federalismo».

Este espacio conjunto «contará con un mínimo de tres senadores y entre 11 y 12 diputados para defender los intereses de las provincias». Aseguró que, en este contexto de minoría, el bloque tendrá un rol muy importante.

«Como buenos demócratas que somos, tenemos la tarea de garantizar la gobernabilidad del nuevo gobierno, en beneficio de los argentinos sin dejar de defender los intereses de las provincias ni el federalismo«, dijo.

Sobre la apertura al diálogo con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, el gobernador electo afirmó que están a la espera de la oficialización de los nuevos ministros. Aclaró que la diputada Villaverde no coordinó nada con el futuro ministro del Interior, y que él mismo se comunicó con Francos, pero no tomarán medidas hasta su asunción.

En otro de los pasajes de la entrevista, el parlamentario habló del mandato de la gobernadora Arabela Carreras. Weretilneck reiteró la complejidad de los dos hechos que marcaron su periodo: la pandemia y la inflación. Reconoció que se «solidariza» con todos los que tuvieron que gobernar en este difícil período y destacó la importancia de «ser justos» en la evaluación de los gobiernos.

Sobre la polémica compra del avión sanitario durante la gestión de Carreras, el actual Senador, aseguró que la aeronave va a cumplir con la misión para que la fue comprada. Aunque, detalló que van a hacer unos cambios de operatividad, respetando su «uso sanitario».

«Se utilizará exclusivamente con fines sanitarios, administrada por el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) e Ipross, incluyendo a las emergencias que se necesiten del sector privado», aclaró.

