Río Negro finalizó la Emergencia Ígnea tras la baja del riesgo de incendios forestales

La Emergencia Ígnea había sido declarada el 13 de noviembre de 2025 por un año, en un contexto de riesgo extremo de incendios de vegetación en todo el territorio. Foto archivo.

El Gobierno de Río Negro resolvió finalizar de manera anticipada la Emergencia Ígnea que regía en toda la provincia desde noviembre de 2025, al considerar que disminuyó el riesgo de incendios forestales y mejoró el escenario climático para los próximos meses.

La decisión quedó firme tras un decreto firmado en Viedma, donde se indicó que se verificó la “inexistencia de las causales que motivaron la Emergencia Ígnea” declarada durante la temporada de mayor peligrosidad.

El texto oficial también remarcó que el operativo desplegado en el período 2025/2026 permitió una “importante baja en los valores de superficie afectada por los incendios forestales”.

Esta medida contrasta con la adoptada por Neuquén, que prorrogó la emergencia para sostener el estado de alerta tras una de las peores temporadas de incendios en tres décadas, con más de 11.700 hectáreas arrasadas en su territorio. Según el Gobierno neuquino, las condiciones que motivaron inicialmente la emergencia ígnea “no desaparecieron”.

Qué argumentos dio Río Negro para cerrar la medida

Según detalló el decreto, la incorporación de tecnología de avanzada, medios aéreos y refuerzo de personal mejoró la capacidad operativa del sistema de prevención y combate del fuego.

El último relevamiento de la zona Cordillerana destaca una caída en la superficie quemada: 9 hectáreas este año frente a las 91 del anterior, con un volumen de trabajo similar (92 y 108 intervenciones respectivamente). En El Bolsón, el fuego alcanzó las 47 hectáreas tras 25 intervenciones.

A eso se sumaron informes técnicos del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales que señalaron precipitaciones previstas “dentro del rango de lo normal o superior a lo normal”. De acuerdo con la evaluación oficial, esas condiciones “harán disminuir el riesgo de peligro de incendios durante los próximos meses”.

Con la nueva resolución, el Ejecutivo provincial sostuvo que resulta necesario “comenzar antes de lo previsto con la tarea de prevención y planificación de mitigación de riesgo, manejo de combustibles y demás funciones técnicas” correspondientes a la temporada baja.

De esta manera, la provincia cerró formalmente la etapa crítica y reorientará recursos a tareas preventivas de cara al próximo verano.