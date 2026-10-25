«San Francisco es de Cipolletti hoy»: los mensajes de Alberto Weretilneck y Rodrigo Buteler antes del partido frente a San Martín de Formosa

En la previa del trascendental partido de Cipolletti contra San Martín de Formosa por el ascenso a la Primera Nacional, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler, brindaron su apoyo al Albinegro y compartieron cómo se vive el clima deportivo en Córdoba.

El encuentro clave se disputa en San Francisco, en el estadio Juan Pablo Francia.

Los mensajes de Alberto Weretilneck y Rodrigo Buteler por el partido de Cipolletti

Weretilneck dijo que recibirán a «todos los albinegros» que hicieron los 1200 kilómetros. «Todo normal, todo tranquilo, quédense sin ninguna preocupación lo único que hay que pensar en el partido», indicó el mandatario.

«San Francisco es de Cipolletti hoy», manifestó el gobernador.

Buteler sostuvo que «aparte somos locales». Dijo que más de 4000 cipoleños viajaron para acompañar al plantel.