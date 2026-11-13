San Martín de los Andes tendrá 13 concejales en 2027: qué cambia para los partidos

La ampliación del Concejo Deliberante se aplicará por primera vez en las elecciones municipales de febrero de 2027.

San Martín de los Andes tendrá un Concejo Deliberante más numeroso a partir de 2027. La ciudad pasará de 11 a 13 concejales, una modificación vinculada al crecimiento de la población que también cambiará las condiciones para competir en las próximas elecciones municipales. Los partidos y alianzas deberán reunir 20 candidatos para presentar sus listas, entre titulares y suplentes.

La nueva integración quedó contemplada en el Decreto Municipal 2789/2026, firmado por el intendente Carlos Saloniti, que convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027. Ese día, los vecinos elegirán intendente, concejales y representantes del Consejo Escolar del Distrito IX, en coincidencia con los comicios provinciales.

El cambio responde a lo establecido en el artículo 33 de la Carta Orgánica Municipal, que determina la cantidad de integrantes del Concejo Deliberante en función del crecimiento poblacional. La normativa establece una composición inicial de 11 concejales y contempla la incorporación de dos representantes cada 20.000 habitantes adicionales o fracción superior a 10.000, tomando como base una población de 20.000 habitantes.

Según los resultados definitivos del Censo Nacional 2022, San Martín de los Andes cuenta con 36.913 habitantes en su jurisdicción municipal. Esa cifra es la que se tomó como referencia para establecer que corresponde ampliar la representación legislativa a 13 integrantes durante el período 2027-2031.

De esta manera, el Concejo Deliberante incorporará dos bancas respecto de su composición actual, lo que también modificará la cantidad de lugares en disputa en las próximas elecciones.

Los partidos deberán presentar listas de 20 candidatos

De acuerdo con el artículo 209 de la Carta Orgánica Municipal, cada fuerza deberá presentar una lista integrada por 13 candidatos titulares y siete suplentes. Es decir, serán necesarios 20 postulantes para completar la nómina de concejales. Por lo tanto, deberán ampliar sus listas mientras avanzan las negociaciones para definir candidaturas y posibles acuerdos electorales.

Además de reunir los nombres necesarios, cada postulante deberá cumplir con los requisitos legales establecidos para integrar una candidatura municipal.

Hasta el momento, las fuerzas políticas se encuentran en la etapa de definiciones internas y todavía no hay listas oficializadas para competir por la intendencia y las bancas del Concejo Deliberante.

La modificación también tendrá consecuencias en la futura composición política del cuerpo legislativo, ya que habrá dos lugares adicionales en disputa respecto de las elecciones anteriores.

Las fechas clave para las elecciones municipales

Con la convocatoria electoral formalizada, los partidos tendrán pocas semanas para completar sus listas y resolver posibles alianzas.

El cronograma establece que el 4 de diciembre vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas electorales, mientras que el 11 de diciembre será la fecha límite para presentar las candidaturas.

El inicio oficial de la campaña está previsto para el 16 de diciembre y la propaganda electoral podrá comenzar el 31 de diciembre.

Las elecciones municipales se realizarán el domingo 14 de febrero de 2027. Además de elegir al próximo intendente, los vecinos votarán a los 13 concejales titulares, siete suplentes y representantes del Consejo Escolar del Distrito IX.

Será la primera elección municipal en la que se disputarán 13 bancas para el Concejo Deliberante. Antes de llegar a las urnas, los partidos deberán completar sus nóminas y cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral.