Explosión en Remedios de Escalada: detuvieron a dos personas por fallas en el protocolo

La investigación por el estallido que sacudió al centro comercial de Remedios de Escalada dio un giro determinante en las últimas horas, desplazando el foco desde el operativo de emergencia hacia las responsabilidades penales por la obra en la vía pública.

A pedido de la Fiscalía interviniente, y según informó la señal Todo Noticias, las autoridades ordenaron y detuvieron a dos integrantes del personal jerárquico de la empresa MetroGAS, tras detectar presuntas omisiones graves en la activación de los protocolos de seguridad ante fugas.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el titular de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, quien apuntó directamente contra el accionar de la compañía distribuidora durante las tareas en el lugar.

Según explicó el funcionario, la medida judicial recayó sobre los responsables de la firma que se encontraban supervisando el área al momento del incidente, ocurrido alrededor de las 9:44 en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Explosión en Remedios de Escalada: por qué ordenaron detener a dos jerárquicos de MetroGAS en Lanús

De acuerdo con el detalle brindado por el responsable de Defensa Civil Lanús ante los medios, la imputación se sustenta en la falta de ejecución de las medidas obligatorias de contención que rigen para intervenciones sobre redes de gas en zonas urbanas.

Arale precisó que, ante una rotura o escape en la vía pública, la empresa tiene el deber inmediato de activar el sistema local de emergencias para disipar la nube de gas mediante líneas de agua y evitar así el punto de ignición.

Desde el municipio aclararon que el pedido de detención dispuesto por la fiscal alcanzó específicamente al personal jerárquico de MetroGAS que se hizo presente en el sector de la obra, donde una máquina habría perforado una cañería de distribución de gas.

La falta de aviso oportuno a los equipos municipales impidió desplegar una cortina preventiva, antes de que se desencadenara la detonación que afectó comercios y viviendas linderas.

Lanús: el estado de los heridos graves, tras la explosión en Remedios de Escalada

En paralelo al avance del expediente judicial, las autoridades de Defensa Civil y Bomberos de Lanús actualizaron el cuadro de situación sanitaria de las personas alcanzadas por la onda expansiva y el fuego.

El reporte oficial confirmó que el siniestro dejó al menos seis heridos de gravedad, además de otros afectados que fueron derivados a hospitales zonales y permanecen bajo observación médica.

Dentro del grupo de pacientes con pronóstico más reservado, los equipos sanitarios advirtieron sobre la situación crítica de dos víctimas: una persona que sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo y otra que debió ser intubada debido a la severidad de las lesiones sufridas durante el estallido.