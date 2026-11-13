ANSES diciembre 2026: los montos de la AUH con aumento y cuánto se cobra en la Patagonia

De acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre 2026 una actualización exacta del 2,17% sobre las asignaciones familiares y universales.

Este reajuste impacta directamente en el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), elevando de manera proporcional el coeficiente diferencial por ubicación geográfica (Zona 1) que perciben las familias residentes en Río Negro, Neuquén y toda la región patagónica, además de actualizar el Complemento Leche del Plan de los Mil Días que se acredita junto con los montos fijos de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Capital Humano.

Asignación Universal por Hijo diciembre 2026: montos con aumento del 2,17% en Zona 1 y pago directo ANSES

Si bien el organismo previsional retiene mensualmente el 20% de la prestación a la espera de la validación escolar y sanitaria —proceso que se automatizó para menores de hasta 5 años mediante el intercambio de datos con el Ministerio de Salud bajo la Resolución 290/2026, permitiendo el cobro del 100% directo—, el esquema general y patagónico quedará conformado de la siguiente manera:

AUH general (Resto del país) : el monto bruto asciende a $163.075,00; tras la retención preventiva del 20% ($32.615,00), el pago directo mensual en cuenta bancaria queda en $130.460,00 por menor.

: el monto bruto asciende a $163.075,00; tras la retención preventiva del 20% ($32.615,00), el pago directo mensual en cuenta bancaria queda en $130.460,00 por menor. AUH con plus de Zona 1 (Patagonia) : para los titulares radicados en Río Negro , Neuquén , La Pampa, Chubut , Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el importe total sube a $211.998,00, acreditándose un pago directo mensual del 80% equivalente a $169.598,40 (con una retención acumulada de $42.399,60).

: para los titulares radicados en , , La Pampa, , Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el importe total sube a $211.998,00, acreditándose un pago directo mensual del 80% equivalente a $169.598,40 (con una retención acumulada de $42.399,60). AUH por Hijo con Discapacidad (General) : sin límite máximo de edad y con autorización previa de ANSES , el haber total pasa a $530.982,00, dejando un giro directo mensual de $424.785,60 (retención de $106.196,40).

: sin límite máximo de edad y con autorización previa de , el haber total pasa a $530.982,00, dejando un giro directo mensual de $424.785,60 (retención de $106.196,40). AUH por Hijo con Discapacidad en Zona 1 (Patagonia): el monto total alcanza los $690.277,00, lo que garantiza un pago directo mensual del 80% de $552.221,60 en cuenta (retención de $138.055,40).

ANSES: categoría de asignaciones y pago directo mensual en diciembre 2026

Categoría de asignación ANSES Valor bruto total

(2,17%) Retención preventiva

(20%) Pago directo mensual

(80%) AUH / Embarazo (General) $163.075,00 $32.615,00 $130.460,00 AUH / Embarazo Zona 1 (Patagonia) $211.998,00 $42.399,60 $169.598,40 AUH Discapacidad (General) $530.982,00 $106.196,40 $424.785,60 AUH Discapacidad Zona 1 (Patagonia) $690.277,00 $138.055,40 $552.221,60

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cómo quedan los subsidios del Ministerio de Capital Humano en diciembre 2026

Junto con la asignación básica, las familias con hijos menores de edad reciben de manera automática dos refuerzos alimentarios que responden a lógicas de actualización diferenciadas: