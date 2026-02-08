La oferta salarial del Gobierno rionegrino está lejos del reclamo de la Unter

La audiencia por la paritaria entre los representantes del Gobierno y la conducción de la Unter se hizo el viernes en Viedma. (foto gentileza)

La propuesta salarial que el Gobierno rionegrino le presentó el viernes a la conducción del sindicato docente, Unter, en la mesa paritaria, está lejos del pedido de incrementar a 2 millones de pesos el sueldo testigo que formularon los representantes gremiales.



Argumentaron que la suba pretendida se justifica en el desfasaje salarial con relación a la inflación del 2025. Manifestaron, según el acta a la que Diario RÍO NEGRO accedió, que la suba del salario testigo a 2 millones de pesos “impacte proporcionalmente en todos los cargos del nomenclador considerando que la canasta básica total real alcanza dicho monto en Viedma y de 2.800.000 pesos en Bariloche”.

Destacaron que mientras el sueldo del cargo testigo subió el 19% el año pasado, la inflación acumulada según el IPC patagónico llegó al 32%.

Los representantes del Gobierno en la paritaria (funcionarios del Ministerio de Educación), que se hizo el viernes en la sede de la Secretaría de Trabajo de Viedma, rechazaron ese planteo. Desconocieron el origen de los datos informados por el gremio, en referencia a la canasta básica de Bariloche, “siendo que el origen de la misma no pertenece al Indec ni a ningún ni a un organismo público oficial”.

Responsabilidad financiera

Expresaron que “en un marco de responsabilidad financiera es imposible desde la Provincia trabajar con un salario mínimo de 2 millones de pesos para un cargo inicial siendo que los incrementos salariales otorgados acompañaron y superaron la inflación 2024 y 2025”. Y criticaron que en el medio de la negociación salarial el gremio convoque a un paro para el 18 de este mes.

Informaron la oferta salarial oficial idéntica a la que le hicieron a los paritarios de ATE, que ya la aceptó, y de UPCN, que la rechazó.

Consiste en “una oferta automática bimestral al sueldo bruto -sobre todo concepto- según promedio del IPC de Viedma-Nación de manera tal que se actualizará en febrero con la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026 y en abril con el IPC de febrero y marzo de 2020”.

También, proponen “una suma fija no remunerativa de 250.000 pesos por única vez por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025”. Ese bono se pagará en dos cuotas el 20 de febrero y 20 de marzo respectivamente.

Y aumento del 100% del ítem de ayuda escolar (hijo 80.000 pesos e hijo con discapacidad 160.000 pesos) a pagar con haberes de febrero.

Los representantes del Gobierno se comprometieron a compartir las grillas salariales transcurridas 48 horas de publicación del IPC correspondiente y a través de la Secretaría de Trabajo.



Escenario complejo



“Nada de lo que nosotros manifestamos y definimos en nuestro Congreso fue tenido en cuenta, esto está claro”, sostuvo la secretaria gremial de Unter, Gabriela Aguilar, tras finalizar la audiencia, a los docentes que esperaban en la calle, frente a la Sede de Trabajo, en Viedma. Y criticaron la ausencia en la mesa paritaria de la ministra de Educación, Patricia Campos.

“El Gobierno no escucha ninguno de los reclamos que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años”, afirmó la secretaria general del gremio Laura Ortíz López.

Dijo que causó indignación enterarse mientras se desarrollaba la paritaria de la “pérdida de puestos laborales” por el cierre de cargos en el nivel inicial.

“Estamos frente a un Gobierno que lo único que pretende es seguir ajustando, que pretende seguir alineado a las políticas de ajuste del Gobierno nacional”, sostuvo Ortíz López.

Dijeron que la propuesta salarial oficial se discutirá en las asambleas y el viernes próximo será el Congreso del que saldrá el mandato con la respuesta.

Ya se habla de paro



Pero Ortíz Luna adelantó el escenario. “Hoy, la única herramienta que tenemos es el paro. Por eso, necesitamos llenar las asambleas y los Congresos para definir y evitar el avance del Gobierno. No vamos a dar un paso atrás en todos los reclamos que venimos sosteniendo”, afirmó.

Desde el sindicato indicaron que, según la grilla de septiembre, que es lo que se viene liquidando en los sueldos, el maestro de grado que recién se inicia están cobrando 1.121.000 pesos.

Indicaron que el doble cargo no se cobra al 100% por lo que nadie que tenga doble cargo cobra doble. Ni la jornada completa cobra 2.000.000 de pesos. “Los docentes de horas especiales que juntan de a poquitas horas están muy por debajo de ese número”, afirmaron.

“Los sueldos de más de 2 millones de pesos que se han publicado es de dirección y supervisión, que es menor porcentaje de compañeras/os en esa situación, que cuando se pagan sumas fijas en nuestros salarios no se diferencia por el trabajo o funciones que realizamos”, aseguraron. “Y la suma no remunerativa viene haciendo desmadres en nuestras pirámides salariales”, reiteraron.