Weretilneck esquivó definiciones por las elecciones de Bariloche, pero dejó indicios

El gobernador Weretilneck cortó la cinta de los nuevos baños públicos del Centro Cívico con el intendente Walter Cortés. Foto: Chino Leiva

El debate está lanzado para que este año Bariloche vuelva a las urnas, esta vez para elegir 15 convencionales que revisen la Carta Orgánica Municipal, pero el gobernador Alberto Weretilneck esquivó públicamente dar definiciones respecto de una eventual alianza con el intendente Walter Cortés -quien ya anticipó su deseo de confluir en una misma propuesta- y acerca de lo que Juntos Somos Río Negro hará.

Weretilneck estuvo ayer en Bariloche y luego de visitar el Splif donde conoció de primera mano la nueva tecnología adquirida para la prevención y detección de incendios forestales, rápidamente acudió al Centro Cívico para cortar la cinta de los nuevos baños públicos que inauguró Cortés.

Diario RÍO NEGRO le consultó al gobernador por las elecciones a convencionales y la expresión del intendente de aspirar a una alianza. Weretilneck esquivó dar precisiones: “De la política municipal no hablo nunca porque no me corresponde como gobernador”, se atajó y dijo que hacerlo sería “involucrarme de lleno en una cuestión local que tiene actores locales”.

En Bariloche, JSRN no es un partido homogéneo ni con un referente local claro, hay distintos sectores y líderes que asoman, algunos más o menos críticos con el intendente Cortés y su gestión. En lo institucional, el bloque de concejales en líneas generales acompaña la gestión del jefe comunal.

El gobernador cuida su intervención en la ciudad andina aunque también dejó en claro que para una eventual alianza en las Convencionales primero se deberá poner sobre la mesa “qué Carta Orgánica se quiere”.

“Estamos dispuestos a participar con quien sea mientras lo que se trabaje sea una Carta Orgánica Municipal que interprete el deseo de los barilochenses y de lo que necesita Bariloche para los próximos 20 años”, señaló el mandatario.

Remarcó que una Carta Orgánica “marca no solo una época política sino que también marca lo que la dirigencia y la comunidad aspira para el futuro en el vínculo entre el Estado y la comunidad, no es un tema menor”.

Sugirió además debatir la actualización de la carta magna “desapasionadamente y darle tiempo a los tiempos”.

En paralelo, ayer el intendente Cortés anunció que encabezará la lista de convencionales de su sector, mientras que en la oposición apuntan a crear primero una comisión de debate amplio que trabaje con la comunidad seis meses antes de convocar a las elecciones.