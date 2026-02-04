El intendente Cortés encabezará la lista de convencionales para reformar la Carta Orgánica de Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, inauguró este miércoles los baños públicos ubicados en la zona del Centro Cívico de la ciudad. (Foto Alfredo Leiva)

Mientras la ciudad vive a pleno su temporada estival, en el ambiente político no hay receso. El intendente Walter Cortés anunció este miércoles que pondrá el cuerpo en la elección de convencionales constituyentes municipales que reformarán la Carta Orgánica Municipal (COM).

“Yo voy a encabezar la lista. Claro, porque soy uno de los más interesados en cambiar la Carta Orgánica”, anunció sin vueltas el intendente.

Cortés se refirió al tema de la reforma de la COM en su discurso de inauguración de baños públicos en la zona del Centro Cívico de Bariloche y luego en declaraciones a la prensa.

Tras el fracaso de la convocatoria a un plebiscito, que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó sin efecto, la reforma de la COM ocupa el centro de su agenda política. También, los fuertes cuestionamientos a los concejales de la oposición y al sindicato que representa a los trabajadores municipales, Soyem, que este miércoles se manifestó en el Centro Cívico.

El jefe comunal explicó que la convocatoria a la reforma de la COM “la hace el Concejo Municipal, pero nosotros tenemos que hacer el proyecto de ordenanza desde el Ejecutivo”.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente Walter Cortés, en el corte de cintas de los baños públicos en el centro de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Críticas al Concejo Municipal

“Yo diría: por qué la gente no elige al Concejo directamnente para gobernar la ciudad porque la verdad que tienen tantas cosas que podrían gobernar la ciudad, entonces no harían nada porque sería una burocracia”, ironizó. “En realidad lo hace el Concejo, pero nosotros lo vamos hacer y además se tiene que hacer”, recalcó.

-¿Usted va a encabezar la lista (del oficialismo)?- preguntó Diario RÍO NEGRO. “Sí; yo voy a encabezar la lista. Claro, porque soy uno de los más interesados en cambiar la Carta Orgánica”, respondió Cortés.

Dijo que se “pide una licencia. Yo puedo encarar la lista y bueno pedir una licencia y, después, puedo volver a la Intendencia por supuesto”.

Afirmó que quiere modificar “todos o la mayoría de los artículos” de la COM. “Hay que hacer una ciudad distinta. Hacerla dinámica y además uno de los puntos fundamentales es bajar el número de concejales”.

“Yoy voy a bajar a siete. Esa es mi propuesta. El resto dirá la democracia; y está bien. La democracia tiene que dinámica, pero la democracia le tiene que servir a la gente si no termina siendo una democracia representantiva donde la gente sufre todos los días y nunca le dan nada”, argumentó.

“Y este es el problema: tenemos un montón de herramientas para que todo proyecto positivo para la gente descanse años, el sueño de lo justos, como dicen los cordobeses”, aseguró.

El jefe comunal Walter Cortés reiteró sus cuestionamientos a los concejales de la oposición. (foto Alfredo Leiva)

La planta política de Cortés

-Del otro lado le pueden decir que usted también reduzca la planta política- le planteó RÍO NEGRO.

“La planta política. Mire nosotros no hemos subido a nadie, hemos subido con muy poca gente y la planta política mía es chiquita.

– ¿Cuántos funcionarios tiene usted en planta política?, quiso saber este diario.

“Son muchos los funcionarios, pero las secretarias nuestras no pasan de ocho. Hay muchos directores de planta, la mayoría son directores de planta que podrían ser nuestros y no hemos incorporado gente”, aseveró el intendente.

“Además hay una cosa, para que usted tenga claro, nosotros los funcionarios que tenemos se van conmigo. Eso quédese claro porque son todos delegados del gremio donde tuve mucho tiempo. Han pedido una licencia política, asi que no tienen ninguna carga para el Estado”, afirmó el intendente.

La puja con el Soyem

-Desde el Soyem dicen que usted incrementó mucho la planta política, por eso le pregunto, insistió este diario.

“Por supuesto que ellos van a hablar mal de mi. ¿Usted le da veracidad de lo que ellos dicen? Firmaron algo que va en contra de los trabajadores porque el bono ese lo firmaron como que lo van a subir al sueldo, es todo una mentira”, indicó.

“Es un bono donde ellos firmaron que después iba a descontarse de futuros aumentos; yo no lo voy a descontar de futuros aumentos porque es un bono. Pero es un perjuicio”, añadió.

“Qué van a decir si quince personas cobran salarios de la municipalidad sin hacer nada. ¿Ellos dicen eso? No empecemos. Yo le digo la verdad, hay 2.300 trabajadores y suelen salir a la calle con 50. No tienen legitimidad”, destacó Cortés.

“Creo que deberían venir conmigo a ayudarme a trabajar, ponerse, decir: ché Walter en qué te podemos dar una mano y la cosa sería distinta, porque las cosas se hablan. Ahora eso de confrontar siempre confrontar de qué sirve eso. ¿Alguien gana algo confrontando?”, advirtió el jefe comunal.

El acto de la inauguración de los baños públicos se hizo este miércoles por la tarde a metros del Centro Cívico de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

La posibilidad de judicializar el proceso de reforma

Cuando le plantearon la posibilidad de que se judicialice el tema de la reforma de la COM, Cortés confrontó con los concejales opositores. “Son campeones para hacer eso. Se hacen los democráticos, pero resulta que el plebiscito lo frenaron ellos. Y bueno ellos se sienten bien en esa zona de confort, la de hacer daño constantemente”, manifestó.

Y les envió un mensaje. “Con el tema de la Carta Organica que no empiecen a meter cosas que no corresponden. Cada partido va a presentar su propuesta y la va a llevar a la elección y la gente votará la propuesta de cada partido”, puntualizó.

“Ahora, eso de hacer una cuestión pública (por una comisión) para elegir ¿dónde se ha visto eso? Que la hagan ellos con su partido. Qué tienen que llamar a una cuestión pública, pero además para eso se necesita dinero y tendrían que aprobarme lo que no aprobaron”, replicó en referencia al Código Fiscal y Tarifario 2026 que el Concejo Municipal no aprobó.

La COM fue sancionada a finales de 2006 y el artículo 217 establece: «El Concejo Municipal deberá convocar a la Convención para la revisión total de la Carta Orgánica vigente obligatoriamente cada veinte años, contados a partir de la fecha de sanción de la presente».

“Estos quieren hacer un poco de ruido, ¿Qué van a judicializar? Si algo que está contemplado en la misma Carta Orgánica. No tiene sentido”, expresó Cortés.