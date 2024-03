Weretilneck: “No voy a firmar un aumento que ponga en riesgo el pago de salarios”

Weretilneck habló de los salarios y valoró que Unter no haga paro. Archivo

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó que continuará con el esquema salarial actual de sumas fijas y remarcó: “No voy a firmar un aumento que ponga en riesgo el pago de salarios, no voy a tomar esa actitud irresponsable que después no pueda pagar o tenga que pagar en cuotas”.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO el mandatario habló del contexto nacionales con el crecimiento de la inflación, cercana al 70% desde que asumió el presidente Javier Milei, la devaluación, los aumentos del combustible y la canasta básica de alimentos, pero también puso el foco en la caída de ingresos de la Provincia.

“El deterioro de los salarios es muy fuerte impactante”, señaló al enumerar el alza en los costos de vida y acotó que también para el Estado hay complicaciones: “La provincia ha perdido desde el 10 de diciembre 34.000 millones de pesos producto de la caída de transferencias nacionales”, afirmó.

Ante ese escenario, indicó que hay un “reclamo lógico, razonable, entendible, de los trabajadores públicos, pero tenemos un Estado que no puede llevar adelante una política salarial que sea distinta de la que estamos llevando adelante”.

Weretilneck indicó que el contexto se agrava aún más en el sector salud por el “escandaloso aumento de insumos y medicamentos” que genera inconvenientes en conseguir los productos y en pagarlos. Puso ejemplos concretos como el precio de la insulina que pasó de 57.000 pesos en diciembre a 105.000 pesos actualmente.

Dijo que en Salud se invirtieron 5.000 millones de pesos para pagar la deuda y otros 7.000 millones de pesos en compras “y sin embargo parecería ser que no hemos hecho nada, es realmente muy complejo”.

Destacó que Unter no haga paro

En otro momento de la entrevista con RÍO NEGRO RADIO, Weretilneck valoró que el gremio Unter anoche decidió no continuar con medidas de fuerza aunque admitió que la declaración de “insuficiencia” de la propuesta salarial “significa que no está de acuerdo en su totalidad con la propuesta que hicimos, pero genera un ambiente proclive a seguir explorando soluciones para los trabajadores de la educación”.

Dijo además que en los próximos días se responderá al pedido de Unter de una nueva paritaria.

Tras el Congreso de UNter, el Gobierno anunció -sin fecha definida- esa convocatoria pero también el pago del bono de 60.000 pesos que ya había prometido al resto de los estatales.

Weretilneck indicó que “mientras no exista medida de fuerza, se alimenta el diálogo” y destacó que tampoco ATE y UPCN lleven adelante acciones directas.

