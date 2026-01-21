Weretilneck evalúa nuevos cambios para Turismo y busca un nombre, por fuera de la ATUR

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) lleva cinco meses en funcionamiento con la dirección ejecutiva y planes orientados a la promoción turística, pero el gobernador Alberto Weretilneck dijo que evalúa volver a inyectar de funciones y recursos a la secretaría de Turismo, para la que busca un nombre.

Cuando Weretilneck impulsó la ATUR a fines de 2024 anunció la “delegación” de las políticas turísticas al sector privado, por eso conformó un directorio con una mayoría de diez bancas del empresariado y solo cuatro del Estado, con un director Ejecutivo a cargo (Diego Piquín). Mientras que a la secretaría de Turismo le dejó funciones acotadas, limitadas a la fiscalización y las habilitaciones de emprendimientos.

Ayer en Dina Huapi reveló ante la prensa que planea cambios nuevamente, tras analizar el corto plazo de funcionamiento de la ATUR, que valoró como “muy bueno” en materia de promoción turística, pero dejó entrever que otras tareas podrían volver al área gubernamental para cual busca funcionario, tras la renuncia de Marisol Martínez en diciembre.

“Tampoco da para que el Estado se retire absolutamente del Turismo en lo que hace a planificación, a infraestructura, en lo que hace a los vínculos”, respondió Weretilneck cuando RÍO NEGRO mencionó el rol acotado de la secretaría, que con los cambios de gabinete anunciados la semana pasada pasó a la órbita del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, bajo el ala de Carlos Banacloy.

Insistió: “No estamos pensando en la desaparición absoluta y total del rol del Estado provincial en el Turismo, sino que estamos pensando obviamente en algo más acotado, pero con otra mirada”.

La ATUR tiene recursos y misiones por ley

En los hechos, con la ley de creación de la ATUR, que impulsó el Gobierno, la agencia se garantizó un presupuesto dotado por el 45% de los Ingresos Brutos de las actividades turísticas, que para el 2026 está proyectado en 10.000 millones de pesos.

La ATUR tiene que ocuparse, además de la promoción, en definir las prioridades en las obras vinculadas al Turismo que se realizan en Río Negro, que tiene un fondo de infraestructura específico, y esa caja sería la que volvería al manejo del Estado.

Weretilneck no abundó en detalles, solo dijo que está analizando el “funcionamiento de la organización” a casi seis meses de su puesta en funcionamiento porque se piensa como “un concepto y después a medida que va avanzando uno se da cuenta que tiene que tener algún tipo de modificaciones”.

El mandatario dijo que todo se evalúa en conjunto con el sector privado. También señaló que está abierto a recibir “propuestas e ideas” para ocupar la secretaría de Turismo hoy acéfala.

Este diario supo que existió un sondeo de nombres para la secretaría entre los que surgió el exfuncionario de segunda línea de la cartera y exempleado de planta, Claudio Otano, quien también fue concejal años atrás, y dejó la administración pública provincial hace unos meses con el esquema de retiro voluntario.