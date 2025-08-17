Weretilneck propondrá designaciones para el Tribunal de Cuentas

El gobernador Alberto Weretilneck remitió cinco proyectos para la sesión legislativa del próximo jueves pero también enviaría otros vinculados con la conformación del Tribunal de Cuentas de Río Negro, con la renovación del mandato de Maximiliano Suárez y la propuesta de designación del abogado Julio Ortiz para la vocalía vacante.

Este lunes volverá la actividad parlamentaria con las primeras reuniones de comisiones, aunque el Plenario está programado para el martes, con un temario de 23 proyectos de Declaración y otros siete de Comunicación.

En septiembre, Suárez finaliza su período de seis años y el mandatario propone su renovación a la Legislatura. El máximo cuerpo administrativo de la Provincia lo integra además Natalia Falugi y la tercera vocalía está vacante desde hace un año, cuando Dolores Cardell asumió como Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Ahora, Weretilneck propone designar a ese integrante pendiente, que -según la composición requerida por la Constitución Provincial- debe ser contador o abogado.

La elección del Ejecutivo recayó en Julio Ortiz, que lleva casi 25 años en el equipo de la Fiscalía de Estado y, durante ocho años, fue fiscal Adjunto, puntualmente en los gobiernos radicales de Pablo Verani y Miguel Saiz.

Según las normativas, el Tribunal de Cuentas tiene la misión de “controlar la legitimidad” de las erogaciones estatales, la vigilia del “cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos; inspecciona las oficinas públicas que administran fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir irregularidades; promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados”.

La oposición siempre reclamó mayor participación en ese órgano de control externo -como de otros, como la FIA- aunque los oficialismos nunca aceptaron ni habilitaron esa posibilidad.