Distantes, Pesatti convocó a sesión y Weretilneck respondió con un proyecto de empleo rionegrino

En Viedma y sin Pesatti, Weretilneck presidió un acto de firma de convenios y anuncios de obras para la Capital provincial. Foto: Gentileza

El próximo jueves 21 habrá sesión de la Legislatura, convocada exclusivamente por su presidente Pedro Pesatti, y el gobernador Alberto Weretilneck respondió con el envío de un proyecto del Ejecutivo para exigir que los nuevos emprendimientos dispongan -como mínimo- del 80% de rionegrinos en su planta de personal.

Desde hace tres semanas ambos no se hablan, puntualmente después del quiebre público que se dio cuando el mandatario informó al vicegobernador que no lo integraría en la propuesta electoral de Juntos a la Cámara Alta y, luego, el viedmense expuso sus disidencias en las redes sociales.

Ayer se preveía un reencuentro, pero no existió, a pesar de que Weretilneck encabezó un acto en el Salón Gris, con entregas de escrituras, firmas de contratos y anuncios de obras para Viedma.

El contrato de construcción de la residencia universitaria fue una de las firmas del acto que presidió el gobernador. Foto Gentileza

Pesatti no asistió, si bien hubo invitación formal y, según se advirtió, rondó cierta expectativa en Casa de Gobierno en su asistencia. Participaron el intendente Marco Castro, el jefe de la bancada de JSRN, Facundo López, entre otros. El vice optó por no concurrir y ratificar que las cosas no están nada bien en el oficialismo. Su presencia surgió en menciones en sus discursos del jefe comunal y el gobernador.

El gobernador anunció obras por 6.000 millones para Viedma, entre ellas, la residencia universitaria en el CURZA, la reconversión lumínica en parte de la ruta 1 y viviendas.

La semana pasada, Pesatti llamó a sesión, sin consultas internas, y esa inusual movida generó especulaciones.

En una entrevista radial, Weretilneck confirmó la elevación de un proyecto donde el gobierno rionegrino “obligará a las empresas o proyectos que sean declarados de interés provincial a que el 80% de los trabajadores sean rionegrinos. La ley está vigente desde 1984, pero, obviamente, refleja otra etapa y otra historia de Río Negro”. Aclaró que esa obligación será para los emprendimientos de “gas, de petróleo, de minería y de desarrollo económico” donde la Provincia incorpore esa obligación por su “tamaño o importancia”.

Opinó además sobre la apertura de nuevos bloques requeridos por legisladores libertarios y de Aníbal Tortoriello. Esas autorizaciones crecieron en posibilidades con la crisis en el oficialismo y, además, fueron alentadas por comunicación parlamentaria, a partir de pedidos de legisladores de Cambio Río Negro (Creo) y de La Libertad Avanza, que tendrían compromisos previos del vicegobernador.

Estas declaraciones fascistas del Gobernador confirman que no respeta el voto popular, sacamos mas de 90 mil votos”. Reacción del legislador Santiago Ibarrolaza (Cambia Río Negro) por las críticas de Weretilneck a la apertura de ese bloque.

“Es una incoherencia”, dijo el gobernador en relación con las bancadas requeridas y se direccionó a “quienes pregonan el achicamiento del Estado, hablan de la casta y de reducir gastos, como la Libertad Avanza y Creo de Tortoriello, pero piden gastar más, y tener mayores beneficios”.

La crítica estuvo dirigida a los parlamentarios peticionantes, pero alertó también públicamente de su oposición a un paso que pueda estar evaluando el titular de la Legislatura.

El Salón Gris estuvo colmado, especialmente por vecinos que recibieron sus escrituras. Foto Gentileza.

“No, no he hablado” con Pesatti, admitió Weretilneck aunque insistió en que la diferencia radica en un “criterio” distinto en las candidaturas. “Eso es lógico y razonable, que se opine distinto en un espacio como Juntos y, por eso, en lo personal, para mí no ha cambiado absolutamente nada”.

Ratificó que el gobierno seguirá con la agenda legislativa como venía, sin mayores modificaciones y el mayor consenso posible”.

No arriesgó sobre la actitud de Pesatti en la campaña. “Se verá en la dinámica de la campaña, falta mucho y, todavía, hay que esperar el cierre de listas, la elección de Buenos Aires, el inicio de la campaña electoral. Hay mucho camino y tiempo para acomodar cada participación y la estrategia”, cerró.