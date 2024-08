Weretilneck y María Emilia Soria: nuevo gesto de distensión, con mirada coincidente sobre el RIGI

El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta, María Emilia Soria, coincidieron ayer en la importancia de la adhesión de Roca al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“Creo que es importante, porque da previsibilidad. En esto, creo que uno no sabe cuándo llega una obra de estas características. Y me parece que está bien que los municipios adhieran porque hoy con lo que está pasando Vaca Muerta, donde se prevé duplicar la producción, puede ocurrir que una inversión llegue a Roca, a Regina, a Allen, o se pueden dar en Cordero o Campo Grande”, planteó el mandatario provincial.

Sobre esa base, alentó a sumar adhesiones a nivel local, “porque nadie sabe en qué momento te tocan la puerta y aquellos municipios o provincias que estemos preparados somos los que vamos a tener ventajas”.

Soria se expresó luego en la misma línea, ratificando que el aval roquense al Capítulo VII de la Ley Bases tiene que ver con el desarrollo del Parque Industrial II, que está generando cada vez más interés de empresas.

La mandataria aseguró que durante las últimas semanas aumentó el ritmo de consultas, para evaluar radicaciones en el predio ubicado al norte de la ciudad, a la vera de la Ruta 6.

«Se lo comentaba a la gente del CFI (Consejo Federal de Inversiones), que está visitando la ciudad, que hace tres meses estamos recibiendo más solicitudes, con un gran interés sobre el Parque Industrial II. Y cuando es una multinacional atada a un proyecto de RIGI nacional, les interesa saber si el municipio adhiere o no adhiere. Y se imaginan que lo último que queremos es que se vayan a otra ciudad. Queremos que se queden en Roca», sostuvo la dirigente peronista.

En ese sentido, Soria ratificó que el Parque II está listo para las radicaciones, con todos los servicios y con un trabajo que se está haciendo por estas horas con Vialidad Rionegrina para adaptar el ingreso por Ruta 6.

«Es algo que estamos propiciando no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, aunque es cierto que en los últimos tres meses, sobre todo en las últimas dos semanas, hemos tenido consultas de empresas exportadoras de minerales y de otras relacionadas con el derrame de Vaca Muerta», detalló.

Soria ante el oficialismo dividido en el Concejo de Roca

La intendenta también habló sobre lo ocurrido el martes en el Concejo, cuando tres miembros del bloque oficialista votaron en contra del proyecto de adhesión.

“Algunos la vivieron intensamente. Yo no. El Concejo es un espacio de debate y creo que es sumamente positivo tener distintas voces”, aseguró.

Luego dijo que el Deliberante “nunca fue una escribanía” y “el que lo pensaba de esa manera estaba completamente equivocado”, pero “lo que es cierto es que los vecinos no me eligieron por mi ideología: me eligieron para gestionar y para hacer, para procurar los medios para generar movimiento económico y empleo, para movilizar al sector productivo y el proyecto tiene que ver con eso”.