Yanina Sánchez: «el resultado es un reconocimiento a la gestión»

Yanina Sánchez, actual asesora letrada de la Municipalidad de Bariloche, presidirá la Convención Constituyente para la reforma de la Carta Orgánica. Foto: Alfredo Leiva.

La primera candidata de la lista con más votos, Yanina Sánchez, presidirá la Convención Constituyente para la reforma de la Carta Orgánica, que empezará a trabajar a partir de la proclamación de la Junta Electoral Municipal. «Tenemos que lograr el mejor proyecto para Bariloche», afirmó la abogada y actual asesora letrada de la Municipalidad.

Al día siguiente de las elecciones, la candidata del oficialismo se mostró «agotada» y trabajando «en el reglamento» para establecer la dinámica de trabajo para los próximos 60 días. La Convención tendrá que analizar, establecer los cambios y redactar la nueva carta magna de la ciudad antes de enero del 2027. «Si no, tendremos que plantear la prróroga en el Concejo», se adelantó Sánchez, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Según informaron desde la Junta Electoral, la proclama de candidatos será recién el próximo lunes, lo cual está sujeto a los posibles reclamos y pedidos de revisión que puedan hacer las listas. Una vez proclamados los convencionales electos, empezarán a sesionar en el edificio Polivalente de la Municipalidad.

«Si tenemos que discutir cómo nos vamos a manejar no nos van a alcanzar los sesenta días», señaló Sánchez, y explicó: «el trabajo va a ser en comisiones simultáneas, lo cual va a ser difícil de coordinar en horarios», ya que hay espacios que sólo tienen representación de un convencional.

La abogada apuntó a «lograr consensos» pero adelantó: «si me llevás al lugar de oposición voy a tener que imponer la mayoría». La lista que encabeza, Estamos Haciendo Bariloche, cuenta con ocho constituyentes, de entre los quince que conforman la Convención.

Según estimó la nueva presidente de la Convención, se conformarán al menos cuatro comisiones, entre ellas una legislativa, donde se tratarían temas como el referéndum, la conformación del Concejo Deliberante, o el presupuesto municipal; una «de medio ambiente y otra de temáticas sociales -explicó Sánchez-, donde entran temas como el vertedero municipal o el cerro Catedral», y una comisión redactora.

A pesar de tener la mayoría asegurada, la abogada consideró: «se trata de consensuar la mejor idea posible entre todos», y remarcó: «no me gusta hablar de oposiciones o no oposiciones, es un proyecto para Bariloche».

Sobre los resultados, la candidata oficialista señaló que «es un reconocimiento a la gestión, a las obras que hace la gestión» de Walter Cortés en Bariloche y agregó que «esperábamos un triunfo pero no de esta magnitud».

Consultada por la denuncia que la APDH hizo respecto del sexto candidato que forma parte de la lista Estamos Haciendo Bariloche, Sánchez señaló que «fue hackeado» y que «él hizo su descargo, esperaremos la decisión de la Justicia, para esto está judicializado».

Galaverna: «Tenemos que ir dispuestos a la argumentación»

La primera candidata de Fuerza Bariloche, la lista que ingresó en segundo lugar con tres convencionales constituyentes, consideró que «el gran ganador es el abstencionismo». Andrea Galaverna remarcó: «que la gente no haya ido a manifestarse en las urnas es el gran protagonista» de la jornada del domingo.

«Creo que hay una oportunidad de diálogo y de construcción política», afirmó Galaverna y agregó «tenemos que ir dispuestos a la argumentación» respecto de las propuestas que la lista que encabeza lleva para la Carta Orgánica de los próximos veinte años.

Algunos de los temas que consideró centrales son «el cierre y la remediación del vertedero municipal, el dominio público sobre el Catedral, y debatir qué democracia queremos», señaló la convencional electa y reiteró que «sacrificar la representación de la voz popular nos pondría en una situación de debilidad democrática tremenda».

«Vamos a necesitar que la gente se exprese en contra de cercenar los derechos y la democracia», remarcó Galaverna y consideró: «la alianza entre el Gobierno provincial y el local no es un bloque homogéneo, es un bloque que tiene distintas miradas»

«Creo que va a haber posibilidad de hablar y de llegar a consensos», aseguró la primera candidata de la lista Fuerza Bariloche, y agregó que «hoy hay vecinos y vecinas de bariloche sentados en la mesa de debate».