Zapala celebra 113 años como la indiscutible capital de las grandes fiestas populares de la Patagonia

Por Oscar Aliaga

A través de un calendario anual que moviliza a multitudes, Zapala celebra sus 113 años de existencia, pero también demuestra a propios y ajenos que posee una capacidad organizativa impecable. La misma, genera un impulso en la economía regional y le permite a los visitantes conocer la zona gracias a cada uno de los eventos.

El espacio central de cada actividad suele ser el Paseo La Estación y la emblemática Avenida San Martín. Ambos, mutan en escenarios de jerarquía donde convergen los sabores del mundo, el ritmo del carnaval y la tradición. Las últimas ediciones de sus cuatro grandes eventos anuales lograron quebrar todas las marcas históricas de asistencia, atrayendo a visitantes de múltiples provincias y hasta países vecinos.

Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FNIC) / Foto gentileza

De hecho, el hito más masivo del calendario zapalino lo tiene la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FNIC). En su decimoséptima edición, celebrada en octubre de 2025, el festival culinario y de colectividades más importante de la región alcanzó un récord histórico absoluto al congregar a cerca de 60.000 personas a lo largo de sus tres jornadas.

Por su parte, el verano vibra con el despliegue del Corso de la Ciudad, catalogado con justa razón como “el carnaval más grande de la Patagonia”. Su 26° edición, llevada a cabo en febrero, reunió a más de 45.000 espectadores que colmaron las tribunas y veredas a lo largo de la histórica avenida. También fueron tres noches mágicas de color, murgas y comparsas.

Sin embargo, la grilla de eventos no finaliza allí porque la identidad gastronómica regional también tiene su espacio de excelencia con el Festival Patagónico de la Empanada. La edición de noviembre de 2025 fue un éxito rotundo que convocó a cerca de 40.000 asistentes durante el fin de semana. La masiva afluencia dejó un balance sumamente positivo en la actividad turística y comercial, con más de 150.000 unidades vendidas y un concurso federal que consagró los mejores sabores de la cocina argentina.

Por último, pero no por eso menos importante, el fuego y las costumbres camperas rinden anualmente su examen definitivo en marzo de la mano del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca. Tras el rotundo éxito de las ediciones previas que habían alcanzado techos de 35.000 personas, la quinta edición celebrada en marzo de 2026 no se quedó atrás y reunió a 90 equipos inscriptos en las categorías Nacional, Internacional y la novedosa “Kids”.

En ese caso puntual, desde el Municipio consideran que el impacto de este fenómeno de masividad va mucho más allá del entretenimiento, ya que es un pilar fundamental para el desarrollo comercial. Durante las fechas de realización de estas festividades, la Coordinación General de Turismo local reportó picos de ocupación hotelera que oscilaron entre el 90% y el 95%. Restaurantes, comercios de cercanía, estaciones de servicio y transportes suelen experimentar una inyección económica vital que se redistribuye directamente entre los vecinos de la ciudad.

De manera paralela, las ferias de la economía social, como la ya reconocida «Zapala Emprende», encuentran en estas fiestas populares la plataforma perfecta para visibilizar la producción artesanal e industrial de la región.

A las puertas de sus 113 años, Zapala sigue proyectando su futuro a través de la cultura de encontrarse.