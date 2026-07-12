«Volver a robarle un gol al ladrón»: la historia del payador y su hija que hicieron el nuevo hit de la Selección Argentina

Hay canciones que nacen para acompañar una Copa del Mundo y otras que, casi sin proponérselo, terminan contando la historia íntima de una familia. En pleno Mundial 2026, el payador santafesino Pedro Saubidet y su hija Paula, de apenas ocho años, compusieron una pieza musical que se volvió viral en medio de la previa del partido con Inglaterra.

En el video que invadió las redes sociales y se volvió viral, Pedro sostiene la guitarra y lleva el ritmo. A su lado, su pequeña hija canta con una firmeza y una seguridad que parecen desmentir su corta edad.

Sentados en la intimidad del living de su casa, entonan una sentida versión de «Astros», la reconocida canción de la banda Ciro y Los Persas. La letra fue adaptada para resumir el deseo futbolero compartido por millones de argentinos: “Quiero volver a robarle un gol al ladrón».

Lágrimas, nervios y una grabación espontánea

La canción rápidamente escapó del pequeño universo de seguidores que Pedro había construido en su oficio de payador para convertirse en la nueva banda sonora de la ilusión nacional. El video nació como producto del desahogo, luego de que el equipo de Lionel Scaloni venciera a Egipto en un cruce mundialista que se resolvió con mucho sufrimiento.

Esa victoria agónica dejó a Pedro y a Paula llorando juntos frente a la pantalla. “No llores, papá”, le pedía la nena cuando terminó el encuentro, aunque ella también tenía el rostro empapado. Fue exactamente en ese clima de emoción, todavía con el corazón acelerado por la tensión del partido, cuando decidieron grabar la canción.

“La estrella del video es ella, por su encanto, por la fuerza que le pone, por su garra y por su naturalidad”, detalló el payador santafesino sobre el protagonismo de su hija en diálogo con el canal de noticias TN.

En la casa de los Saubidet conviven los acordes, las camisetas y las distintas identidades futboleras. Mercedes, la esposa de Pedro, es pampeana e hincha de Boca Juniors. Él, nacido en Santa Fe, es un fanático de Unión que se define simplemente como “muy futbolero”. Sus hijas Francisca, de 11 años, y la pequeña Paula, crecieron entre guitarreadas, reuniones y mucho chamamé.

El fútbol ingresó a la familia como una herencia directa del padre del payador, don Pedro, quien falleció el año pasado. Aunque había llegado desde Buenos Aires y era simpatizante de River Plate, fue él quien comenzó a llevar a su hijo a las tribunas de la cancha de Unión cuando era chico.

“Hoy que papá ya no está, el fútbol es mucho más que un deporte. Es un montón de recuerdos con él en la cancha”, relató el músico. Don Pedro no solo dejó el amor incondicional por la pelota, sino que también transmitió a sus seis hijos los versos, el canto criollo, el valor de la guitarra y una manera unida y solidaria de entender a la familia.

El recuerdo de Maradona y el sueño del asado con la Selección Argentina

La canción viral no se apoya únicamente en el entusiasmo mundialista del presente, sino que apela a la fibra más íntima de la historia futbolística nacional. La frase sobre “robarle un gol al ladrón” recupera la histórica rivalidad con Inglaterra, la mítica «Mano de Dios» de Diego Maradona y la figura clave de Carlos Bilardo en México 1986.

Para moldear la letra, Pedro encontró inspiración en un cuento del escritor Eduardo Sacheri que reflexiona sobre aquel histórico gol y la dimensión emocional que adquirió para el país. “Estamos hablando de una trampa, pero tiene un trasfondo tan profundo lo de Inglaterra que creo que nos pega un poco a todos. Sería muy emocionante reeditar aquella epopeya de Diego. Es una ilusión que tenemos”, sostuvo el artista.

Mientras el equipo nacional avanza a paso firme en el certamen ecuménico, el payador se permite imaginar un escenario de ensueño. Ya no se ve en el living de su casa frente a un teléfono celular, sino compartiendo una mesa larga con el plantel albiceleste, el cuerpo técnico y una guitarra de por medio.

“Me encantaría cantarla en un asado para todos los muchachos, con sus hijos y con mis hijas. Todos soñamos con estar en esa mesa junto a nuestros ídolos”, confesó Pedro, anhelando poder improvisar un verso para cada uno de los jugadores que hoy hacen vibrar a todo un país.