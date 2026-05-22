Zona Fría: el peronismo bonaerense se une contra los cambios y busca frenar la reforma en el Senado

La modificación del régimen de Zona Fría aprobada en Diputados unificó al peronismo bonaerense en medio de su interna política. El gobernador Axel Kicillof, intendentes y dirigentes del PJ coincidieron en rechazar los cambios que excluyen a 90 municipios de la provincia de los descuentos en la tarifa de gas y preparan acciones para presionar en el Senado.

La revisión impulsada por el Gobierno elimina beneficios tarifarios para ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Villa Gesell y Pinamar. Cabe recordar que la ampliación del régimen había sido aprobada en 2021 a partir de un proyecto presentado por Máximo Kirchner.

Axel Kicillof amenaza con ir a la Justicia si hay sanción definitiva

“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, afirmó Kicillof sobre los cambios en el régimen tarifario.

Según publicó Infobae, el gobernador bonaerense también reclamó que el Senado no avance con la iniciativa y sostuvo que acudirá a la Justicia si el proyecto obtiene sanción definitiva. “Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo. Además, planteó que con la eliminación de la Zona Fría “el Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, una de las localidades que sufriría el recorte de subsidios.

En paralelo, intendentes y concejales del peronismo comenzaron a coordinar reuniones y estrategias. Los jefes comunales de la Quinta sección electoral mantendrán un encuentro el próximo martes en Villa Gesell para elaborar un proyecto de ordenanza que será presentado en distintos concejos deliberantes.

La convocatoria será encabezada por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y tendrá como objetivo definir una comitiva que viaje al Senado antes de la votación del proyecto para intentar frenar su aprobación.

Intendentes del PJ cuestionaron el impacto económico del proyecto

Barrera también apuntó contra el diputado nacional del PRO Martín Yeza, quien acompañó los cambios en Diputados. “A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”, sostuvo.

En tanto Yeza respondió que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”. También señaló que mantendrán el beneficio “las personas inscriptas en el Renabap; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.

Intendentes del peronismo bonaerense preparan una estrategia conjunta para presionar en el Senado.

El debate por la Zona Fría también mostró coincidencias entre sectores del peronismo enfrentados en la discusión interna bonaerense. Dirigentes cercanos a Kicillof y referentes vinculados a Cristina y Máximo Kirchner compartieron cuestionamientos al proyecto.

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, afirmó también que- de aprobarse la modificación- “dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local”.

La discusión por las tarifas de gas en Buenos Aires

En tanto el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, planteó que “el impacto negativo no será solo en los hogares de las familias que pierdan los beneficios del sistema de Régimen de Zona Fría, sino también en las económicas de las ciudades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires”.

Bucca agregó que “los cambios violan el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en Argentina y expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los más débiles».

El presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, también sostuvo que “poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen; por eso defender la zona fría es defender al interior y a nuestras comunidades”.

Mientras el Senado se prepara para discutir la iniciativa, el peronismo bonaerense acelera contactos y reuniones para intentar bloquear el avance del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas.