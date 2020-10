Por la toma en El Chañar, Bertoya insta a un "abrazo" a Casa de Gobierno

El intendente de El Chañar, Leandro Bertoya, (MPN) amenazó con liderar una protesta hacia Casa de Gobierno en Neuquén para que el gobernador Omar Gutiérrez no aplique las medidas de restricción vehicular y de circulación. Apuntó especialmente a que Provincia no resuelve la toma de tierras fiscales que le pertenece y descartó tener intenciones políticas en sus reclamos, descartando totalmente su postulación a gobernador.

La convocatoria será para “peticionar se apliquen las normas que nos rigen”, al tiempo que comparó las medidas de restricción de circulación con las reglas del terrorismo de Estado. Bertoya no le puso fecha al "abrazo" a casa de Gobierno.

En declaraciones a Vos a diario, el jefe comunal aseguró que en Neuquén “estamos casi en un Estado de Sitio: muchas libertades están conculcadas, no se puede comerciar, no se puede trabajar” mientras, comparó, el gobierno provincial permite una toma de terrenos en EL Chañar y no desaloja.

Acusó al gobierno provincial de inacción, instó al gabinete a "dejar las videoconferencias" y ver la realidad, criticó el endeudamiento y la falta de cumplimiento salarial de lo comprometido con los sindicatos, entre otras municiones de grueso calibre.

"Hoy asistimos a marchas y contramarchas que se hacen sin consultar a los pueblos del interior. Ese silencio y respeto a las autoridades, no sirvió. La gente está harta en el campo y en la ciudad y quiere hacer una manifestación genuina: a ver si salen del escritorio, de la videoconferencia y ven lo que pasa en el mundo real", advirtió.

Si bien la referencia de Bertoya correspondió al reclamo por el no desalojo de una toma de terrenos en la localidad, las críticas se corrieron directamente a las medidas adoptadas por Gutiérrez para enfrentar la pandemia.

Rechazó estar en campaña política para 2.023 como se le endilgó desde el Ejecutivo Provincial. “Ni a intendente por otro mandato, ni a presidente del partido, ni a jefe de la seccional" respondió Bertoya.

Bertoya dijo que la toma de terrenos que ocurre en el Chañar fue motorizada por personas de otras localidades, corresponde a una “política partidaria” de intereses foráneos y que a eso se suma interesados de afuera en hacer negocios inmobiliarios y a la inacción del gobierno de la provincia.

Indicó que si otros intendentes no cuestionan las idas y vueltas de la política del gobernador, es porque están atados a los recursos que luego puede restringir la Provincia. "Esos son manejos tan viejos como la política: no tengo necesidad de funcionar con una ayuda todos los meses", dijo Bertoya al tiempo que reconoció que las críticas Gutiérrez tendrán consecuencias.

"Sé a lo que me arriesgo" con eventuales represalias desde la administración central, dijo Bertoya al tiempo que se respondió con la indicación que no cesaría en las críticas por que "están todos hartos: soy un intendente del interior, pero lo que planteo para la localidad, lo plantean las pymes: en la provincia estamos endeudados, no podemos pagar los gastos corrientes ni le pagamos lo que firmamos con los sindicatos, estamos al borde del colapso", cuestionó.

Replicó que el gobernador "no responde con obras, sino con expedientes", aseguró que hace 12 años que no hay avance de obra en la localidad pese al auge poblacional, que la falta de unas 800 viviendas para los lugareños fue el "caldo de cultivo" de la toma y que ante la búsqueda de respuestas en pasillos o en llamadas "no atienden, hacemos videollamadas explicando las cosas obvias”, cuestionó.