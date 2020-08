Por mayoría se aprobó la nueva forma de elegir vocal para el Consejo de Educación

En la jornada de hoy se aprobó el proyecto donde el Vocal Madre/Padre que integra el Consejo Provincial de Educación lo elegirá la Legislatura de Río Negro, con un sistema idéntico al utilizado para elegir el defensor del Pueblo.

Fue aprobado por mayoría, con 27 votos a favor y 18 en contra. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa.

Actualmente, la selección se realiza mediante voto directo y secreto, previsto en el artículo 162 de la ley provincial F nº 4819. En los fundamentos sostienen que la norma supone la celebración de un proceso electoral provincial, que por su complejidad y envergadura, resulta contrario al espíritu de conformación ágil y simple que dicho cuerpo colegiado demanda.

La legisladora del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN), Mónica Silva, fundamentó que “en el ejercicio del gobierno de la Educación se presentan muchas contradicciones y tensiones entre la letra de la ley –lo que está escrito–, y la realidad social, que es una construcción humana, dinámica y cambiante”.

La última designación del Vocal Madre/Padre se realizó a través de la participación de la Legislatura. Según se plantea en la propuesta del Ejecutivo, este sistema es el que mejor se ajusta a las necesidades de funcionamiento del Consejo Provincial de Educación, ya que resulta simple, ágil, eficaz, y por sobre todo, garantiza que la elección del Vocal Madre/Padre sea realizada en sesión especial 15 días antes a la fecha de finalización del mandato.

El rechazo del proyecto de Frente de Todos

Durante su intervención el legislador Marcelo Mango señaló que “el gobierno rionegrino vulneró los acuerdos políticos y el consenso social que permitieron la creación de los Consejos Escolares y la metodología participativa de selección del vocal padre/madre del Consejo Provincial de Educación”, al sancionar una reforma que establece “cambios arbitrarios” en la ley orgánica de Educación N° 4819.

El bloque del Frente de Todos se opuso a la modificación de los artículos 163; 182 y 183 de esa norma que fue aprobada este jueves en la sesión legislativa, sin que existiera para ello la discusión previa necesaria para concretar alternativas superadoras al marco legal existente.

La legisladora Alejandra Mas fue quien en representación de esa bancada anticipó el rechazo a la iniciativa emitida con acuerdo de ministros por el Poder Ejecutivo Provincial. Dijo que se pretende borrar de un plumazo los logros que fueron acuerdos de toda la comunidad y de distintos sectores con representación en la Provincia.

Agregó que desde el bloque del FdT “no vemos cuál sería la urgencia de este proyecto que hace más de ocho meses que está en la Legislatura, no vemos la necesidad de actuar de esta manera para modificar una ley que requirió de un debate amplio y participación activa”.

Mas manifestó que “el partido gobernante pretende borrar la participación democrática que en 2012 motivó a que 60 mil estudiantes, 2500 vecinos, padres y madres y a 1500 docentes opinaran y debatieran para poder tener esta ley que pasó todos los filtros democráticos”.

Finalmente, hizo referencia a la postura del gremio Unter que solicitó al bloque mayoritario que pidió que no se le dé tratamiento a este proyecto, al tiempo que reclamó que establezca los ámbitos de participación para modificar la ley.

A su turno, el legislador José Luis Berros hizo un recorrido histórico de la elaboración de la ley orgánica de Educación que contó con la participación de todos los integrantes de las comunidades educativas. “La ley llegó a modernizar y pensar el futuro de la educación para los siguientes 20 años, debía ser el Ministerio de la Provincia de Río Negro quien reglamentara la ley”, afirmó.

Sostuvo que “no es verdad que sea dificultoso la elección directa del vocal padre/madre, hay formas para lograrlo, sólo hay que buscar alternativas. Convoquemos a los estudiantes a los padres, madres y a las comunidades educativas, porque no podemos vulnerar el espíritu participativo y democrático de la ley orgánica de Educación”.

Por su parte, el ex ministro de Educación y también integrante de esa bancada Marcelo Mango, recordó que los lineamientos de la norma modificada fueron establecidos a través de la amplia participación ciudadana y comunitaria, durante varios meses en los que se abrió el debate en los establecimientos escolares, el gremio docente, los centros de estudiantes y la comunidad en general.

Afirmó que mediante esos acuerdos se logró crear los Consejos Escolares con la intervención de organizaciones intermedias, comunidades educativas, los municipios y referentes sociales, considerando a la Educación como una temática integral en cuya regulación y puesta en práctica debe participar la sociedad organizada, con las voces más variadas.

Además, se estipuló que la designación del vocal padre/madre debía surgir del voto de sus pares, en pleno ejercicio de los valores democráticos, que con esta modificación se ven vulnerados y dejados sin efecto, sin la consulta a los distintos actores políticos y sociales, como debería haber sido en una temática tan profunda.

Calificó la reforma como “un retroceso en la democracia educativa. Transforman de esta manera los Consejos Escolares, que eran cuerpos representativos y participativos de la comunidad, en meros órganos gubernamentales”, manifestó el legislador. Agregó que “no estamos discutiendo los fines de la educación, los niveles, las modalidades, la organización curricular, la escuela, las condiciones laborales, sino el gobierno de la Educación, que se fija de forma regresiva y cercenadora de la participación ciudadana”.

Concluyó, citando a Raúl Alfonsín, que “los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no limitando la participación”.

En cuanto a lo formal, Mango planteó previo al tratamiento que la norma requería de doble vuelta ya que fue remitida a la Legislatura por el Poder Ejecutivo anterior y no por el actual, lo que no fue aceptado por el oficialismo. Por ello, el parlamentario cipoleño advirtió que podría recurrir a la Justicia para impugnar la constitucionalidad de la ley modificatoria. Durante su alocución en el cierre del debate insistió con que la norma propuesta vulnera preceptos constitucionales.